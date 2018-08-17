85度C是無辜的！馬英九：不論誰來 開店的人都很開心

2018年08月17日 11:17 中時 盧金足

很多民眾爭相排隊與前總統馬英九同框合照。（盧金足攝）

前總統馬英九17日到台中市水湳市場為國民黨台中市長參選人盧秀燕拉票。（盧金足攝）

前總統馬英九表示，85度C是無辜的，「我想，總統要到他的店，開店的人都很開心，不論是誰來！」（盧金足攝）

前總統馬英九17日與前台中市長胡志強到台中市西屯區水湳市場，為國民黨台中市長盧秀燕拉票，拍照、握手掀起超人氣，攤商送上肉粽祝「高中」，還有遠從美國返台的103及93歲人瑞奶奶拉著馬英九的手要他再選總統，媒體詢問對85度C事件的看法？馬英九表示，85度C是無辜的，「我想，總統要到他的店，開店的人都很開心，不論是誰來！」

水湳市場仱天上午八點多就熱鬧滾滾，買菜民眾因為馬英九掃街擠得水泄不通，很多民眾高興的自拍合照，攤商送鳳梨、菜頭祝盧秀燕高票當選，盧秀燕每一攤都九十度鞠躬，展現十足誠意，短短幾百公尺的路，走了一個多小時，還有人排隊等著同框合照。

馬英九說，為下一代盡一份心力，他力挺反空污、反核食、反深澳電廠公投連署，立法院國民黨總召江啟臣、立委顏寬恒及多名議員也在水湳市場邀請鄉親公投連署，馬英九連署時還以毛筆書寫，眾人都稱讚「毛筆字真漂亮！」

馬英九表示，覺得盧秀燕人氣很旺，媒體詢及對85度C事件的看法？他說，「85度C是無辜的，我想，總統要到他的店，開店的人都很開心，不論是誰來」。

另針對大陸國務院實施居住證的看法？會不會憂心造成台灣人才外流？馬英九表示，這是大陸內部的作法，對台灣百姓有利的話，當然不是壞事。

馬英九強調，對人才部份，則要看我們自己能否提出有效辦法把人才留下來，不要老是怪別人拉走我們的人才，其實台灣許多人才被聘到新加坡、香港或大陸，已有一段時間，只是最近大陸比較積極，我們應非要擔心人才外流，而是政府、民間要共同思考如何留住人才。

此外，馬英九也強調，今天三個連署，反空汙跟深澳都是為了保護人民的肺，反核食則是為了保護人民的胃，都是為了人民的利益，國民黨支持這三項公投，也希望能順利通過，讓政府處理問題時更有後盾。

(中時 )