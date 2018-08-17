有投資糾紛　法律碩士竟寄子彈信恐嚇舅媽　

2018年08月17日 11:36 中時 陳淑芬

有法律系碩士學歷的46歲蘇姓男子，與舅媽洪姓女子有嫌隙，找黃姓男子將裝有4顆子彈的恐嚇信去投遞舅媽家的信箱內，要求準備100萬元，「要乖乖4顆還我，還是在出4顆送給你們子女」，並恐嚇不准報警。舅媽等驚嚇報案，因不知蘇是恐嚇嫌犯還去向他諮詢。台中地檢署偵結，依恐嚇等罪起訴。

起訴書指出，蘇男與舅媽有投資糾紛而雙方結下嫌隙，竟購買來4顆改造子彈，裝進恐嚇信封內， 107年1月31日晚間找來剛因竊盜案服刑出監的22歲黃姓男子，開車載他到位於中市北區的舅媽住處，由黃男下車將信件投進舅媽家的信箱後離去。

黃男雖然不知信件內容，但應預見信封內有子彈，因刑事案件想找蘇男幫忙，而協助投遞信件。

信件指出，收到書信及禮物，請準備好新台幣100萬元，夫妻其中1人於2月1日下午提現金到台中高鐵站星巴克與超市門口，他完成取款後就會讓洪全家平安、兒孫無難長大。若報警，他馬上會知道，高鐵站不用去了，等子彈飛吧，「你們要乖乖4顆還我，還是再出4顆送給你們子女」，「我們靠此生存」，「子彈是原裝完整制式，不要天真以為還有第二條路」，「我們只要錢，組織會註記，從此不會上門」等語。

隔天上午，洪女及丈夫到信箱拿報紙，發現信件打開竟有子彈及恐嚇信，飽受驚訝而報警。洪女不知外甥就是恐嚇嫌犯，還跑去詢問蘇男的法律專業意見，蘇男得知舅媽已報警，未去取款而未遂。

警方調閱監視影像循線追查逮捕蘇男及黃男送辦，查扣4顆具殺傷力的改造子彈。台中地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財等罪將蘇及黃兩人起訴。

(中時 )