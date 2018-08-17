花蓮賑災竟花1300萬買DVD送捐款人 善心人怒了！

花蓮賑災捐款人收到「大禮包」，許多善心人士對善款如此花用感到憤怒。(圖／翻攝《臉書》「爆怨公社」)

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中時電子報

花蓮今年2月6日發生大地震，奪走14條人命，各界湧進捐款救難，近日捐款人陸續收到「花蓮縣政府感謝函」，裡面附上內有一份日報、DVD及一張感謝函，引發許多善心人怒罵「善款不是這樣用的！」。

1名網友昨在《臉書》不公開社團「爆怨公社」上傳1張照片，一份牛皮紙袋的信封裡面附上一份更生日報、一片DVD「『震』撼亞洲的震災搶救」、以及一張單張印刷的感謝函。原PO還說，一般捐款頂多收到感謝函，但該份信件「全部都在比較他們的捐款跟其他縣市差別在哪裡？」。

花蓮縣政府針對「花蓮地震紀實節目拍攝與國際宣傳服務案」，金額就是1300萬元。(圖／翻攝政府採購資訊網）
導演吳子雲在臉書留言直指花1300萬在作面子。（圖／翻攝吳子雲臉書）

花蓮震災今年3月才被爆出打算高達8億用在產業紓困，讓民眾不滿要退款，如今又有捐款人收到花蓮政府送來的「大禮包」。導演藤井樹(本名吳子雲)氣的怒吼：「你一定會下地獄。」，並氣憤寫下「以上這些東西花了1300萬」。而據《蘋果》報導，據政府採購資訊網，花蓮縣政府的確有針對「花蓮地震紀實節目拍攝與國際宣傳服務案」，金額就是1300萬

花蓮強震各界善心人士義助捐款，卻因善款用途發生許多爭議。 （中時資料照）

收到「感謝函」的捐款網友回應說「我收到也超火大」、「一家3口都有捐，收到3份」、「我們的捐款也可以讓他歌功頌德，真是氣死人」、「白眼整個翻到後腦勺」、「要不要順便出個人專輯」。還有人只捐1000元，同一收件人有2份感謝函，直呼「善款不是這樣用的！」

(中時電子報)

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