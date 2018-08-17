漲價潮來了？基本工資漲定 全台最大苦主恐加價求生

基本工資拍板調漲，有超商加盟主直言，未來可能縮減人力甚至收攤。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

勞動部拍板調漲基本工資，月薪部分從現行新台幣2萬2000元，調漲至2萬3100元；時薪則由現行140元調漲至150元，工時人力最多的超商、餐飲業加盟與小吃店首當其衝，恐成最大苦主，由於基本工資調漲將壓縮經營利潤，加上原物料價格漲勢未歇，有業者直言，可能將再掀一波漲價潮！

今年元旦起基本工資月薪調升至2萬2000元、時薪調升為140元後，包括胖老爹、清心福全及50嵐等連鎖餐飲業者，都因不敵營運成本增加已紛紛喊漲。有業者直言，現在時薪又要調漲，雖然不至於收攤關門，但會藉由減少聘僱員工或漲價來反應成本；也有餐飲業者表示，擔心漲價流失顧客，可能會改聘以月薪計的正職，不再徵聘時薪計的員工。

根據經濟部統計，2017年台灣便利超商密集度居全球第二，平均每2211人就有一家。根據一名在超商業工作超過20年的加盟主表示，基本工資時薪調漲10元，等於加盟主每月要多支出1萬5000元的人事成本，已有加盟主在「賺得少」的情況下，考慮和業者「合意解約」，如果公司不願調整分潤制度，幫加盟主分擔部分成本，不排除會有不少加盟主退出市場。

有加盟主甚至直言，現在便利商店同質性高、經營利潤越來越低，如果基本工資調漲趨勢不變，未來可能乾脆遇缺不補，縮減人力，甚至收起來不做。

(中時電子報)

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