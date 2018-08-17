高雄》韓國瑜為何能逼近陳其邁？ 趙少康如此解析

2018年08月17日 11:33 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜挺進綠鐵票倉打法靈活，人氣搶搶滾。甚至逼得號稱躺著選的民進黨高雄市長參選人陳其邁感受到深切危機，竟使冷颼颼的高雄選情躍居一級戰區。對此，資深媒體人趙少康表示，韓國瑜在高雄不一定會勝選，「但一路打來打得有板有眼、虎虎生風，博得許多注意，可見自助人助、事在人為」。

趙少康於《蘋果論壇》撰文表示，選舉並不是只有灑錢而已，沒錢也有沒錢的方式。選舉是在短時間內要組成有效率的競選團隊，而這個團隊如何發動攻擊，如何宣傳都是考驗。誰能在最選戰中犯最少的錯誤，就有較高勝算贏得選戰。除了誰犯了錯誤最少外，誰能有奇招，就能打出一片天。

因此，韓國瑜提出的太平島開發就不失為一種創意的奇招，尤其在選舉期間，創意才有話題。韓國瑜先是在台北101大樓召開太平島開發記者會，挑101表面理由是因為離選舉只剩101天，但真正理由要是在高雄召開記者會，根本得不到太多關注。而韓國瑜計劃開發太平島股票上市，做為高雄經濟發展的基金，的確「驚動萬教、轟動武林」，但前副總統呂秀蓮卻建議韓認真蒐集有關太平島各種天然資源的資訊，以證明構想有所本，是中肯的建議。

韓國瑜選戰一路走來，曾說過國民黨中央連一碗滷肉飯都沒給他，但沒有反而是好事，韓國瑜沒有任何黨中央包袱，反倒在高雄打得有板有眼、虎虎生風。所以說自助人助、事在人為，韓國瑜在高雄本來就不一定會勝選，但是就正因如此，韓國瑜才能大開大闔、揮灑自如。

(中時電子報)