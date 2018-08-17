趕快！鄉鎮市民代表等參選人可提前9天收政治獻金

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鄉、鎮、市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長擬參選人「照過來」！內政部表示，今年收取政治獻金日期，因政治獻金法第12條第3項規定，若選舉公告在得收受政治獻金之前，則在公告選舉日期之日起可收政治獻金。中選會已在16日發布公告，因此今年可以提前9天收政治獻金。

內政部民政司副司長鄭英弘表示，鄉、鎮、市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長擬參選人依規定應該在任期屆滿前4個月，也就是8月25日才能收取政治獻金，但因政治獻金法第12條第3項規定，若選舉公告在得收受政治獻金之前，則在公告選舉日期之日起可收政治獻金。

換句話說，自16日起已可收取政治獻金，到11月23日止，比起以往可多收9天政治獻金。

配合9合1選舉，內政部也提醒，民眾如果想透過捐贈政治獻金來支持擬參選人，最晚必須在今年11月23日完成捐贈；今年政治獻金法有修正收受對象及調整額度等規定，民眾捐贈前要掌握「捐贈有期間」、「資格合規定」、「額度守限制」、「方式要注意」及「資訊公開真透明」的5個「小秘訣」，才能合法捐贈又安心!

鄭英弘表示，監察院自2008統計至今，因政治獻金受罰者有1524件，依照今年修正處罰規定，違反者將按其違反規定的捐贈金額處2倍以下罰鍰。

鄭英弘說，今年新修正的政治獻金法，延長鄉、鎮、市長擬參選人政治獻金收受期間，也將直轄市山地原住民區長及區民代表納為可收受對象。因此，直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮、市長、直轄市山地原住民區長擬參選人，從今年4月25日起可以收受政治獻金；鄉、鎮、市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長擬參選人，因選舉公告日已在本月16日發布，自發布日起可以開始收受。

有關捐贈者的資格，政治獻金法也有規定，是以個人、政黨、人民團體及營利事業為限，其中未滿20歲的國民、與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商、有累積虧損尚未彌補的營利事業以及大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，不得捐贈政治獻金。

至於對擬參選人的捐贈額度，對於「同一」擬參選人每年捐贈總額，個人不能超過新台幣10萬元，營利事業不能超過100萬元，人民團體不能超過50萬元；對於「不同」擬參選人每年捐贈總額，今年修法將個人每年捐贈總額提高至30萬元，營利事業不能超過200萬元，人民團體則不能超過100萬元。

對於捐贈的方式，內政部指出，捐贈時不得以本人以外的名義捐贈政治獻金，若為超過10萬元的現金捐贈，必須要以支票或經由金融機構匯款方式來辦理；而民眾在捐贈後，請記得領取收據做為節稅證明，也可維護自身權益。

最後，內政部特別提醒，為強化資訊公開透明機制，今年也修法規定監察院應在受理申報截止日後6個月內將擬參選人的會計報告書全部公開於電腦網路，如果想知道今年度地方公職人員選舉擬參選人政治獻金收支情形，未來可到監察院陽光法案主題網查詢。

(中時 )

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