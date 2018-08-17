陳意涵今挺4月肚嫁了 照樣做倒立沒問題

陳意涵和導演老公許富翔今早登記結婚。（粘耿豪攝）

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陳意涵和導演老公許富翔孝得甜蜜。（粘耿豪攝）
辦理登記手續。（粘耿豪攝）

準媽媽陳意涵（大發）今天帶球嫁給導演許富翔。小兩口今早10點半現身文山戶政事務所，懷孕15周的她，選在今天七夕情人節登記結婚是因為好記，結果被老公吐槽「每年七夕的國曆不一樣」。陳意涵早上穿桃紅色上衣配牛仔短褲，4個月肚子看不太出來。問到得知要當媽心情如何，她說：「當下立刻就罵了一句髒話，沒有啦，其實很開心。」

陳意涵爸爸打扮輕便出現戶政事務所，他跟著一群親友上樓，一路看著女兒完成終身大事。陳意涵和許富翔坐櫃檯填寫文件，陳意涵說兒子名字還在想，自己很嚮往辦婚禮，不過必須生完寶寶才舉行。由於雙喜臨門來得突然，她推掉不少工作，包括央視的戲劇，倒是她幫老公接了不少。

她說，挑選今天也是希望結婚以後還是像情人一樣，不要變黃臉婆。怎麼求婚？她說，是有啦，但不是很滿意，他有求婚儀式，該做的還是有做，該給的還是有給，地點在家，老公送了至少1克拉鑽戒。

她懷孕沒有害喜，之前有去檢查卵巢功能不是太好，後來知道懷孕滿驚訝的，「很開心啊，真的很想要個Baby，身體都沒有不舒服，現在只胖1公斤，現在體重大約48公斤」。閨蜜張鈞甯有天跟她一起搭飛機，找她喝紅酒時，她就告訴好友喜訊，張鈞甯沿路哭到台北，笑稱「她很嚕嗦，每天交代我要注意什麼」。

現在還能倒立？她說「可以耶，我做很多運動都有諮詢醫生，只要媽媽本身沒有不舒服都可以做，現在唯一不能坐的就是滑雪」。前陣子還去富士山，但因為遇到颱風，後來沒爬上去。

問許富翔娶到女神的心情，他笑稱「賺到了」。問到理想中的婚禮？陳意涵竟不想海島婚：「我要那種超傳統，封街、搭棚、有桌巾的流水席，請大家來唱歌，還要有流動廁所。」因為覺得飯店很貴，流水席師傅煮得比較好吃，以前吃婚宴都是搭棚子，很憧憬這樣的婚禮。為何交往1年就決定結婚？她甜說：「真愛啊！」

(中時 )

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