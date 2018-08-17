臺灣野生蘭花郵票夯　中華郵政8／22續發

中華郵政續以桃紅蝴蝶蘭、南嶺齒唇蘭、黃萼捲瓣蘭及溪頭豆蘭為題材，訂於8月22日發行「臺灣野生蘭花郵票（續3）」。（中華郵政提供）

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中華郵政公司繼2017年11月、2018年1月及2月發行「臺灣野生蘭花」系列郵票後，續以桃紅蝴蝶蘭、南嶺齒唇蘭、黃萼捲瓣蘭及溪頭豆蘭為題材，訂於8月22日發行「臺灣野生蘭花郵票（續3）」1套4枚，面值分別為7元、9元、10元及20元。

中華郵政介紹，桃紅蝴蝶蘭（面值7元）屬附生蘭，花淡紫色，直徑約3公分，萼片長橢圓形、花瓣菱形。花期為夏季，在臺灣僅分布於小蘭嶼沿岸陡峭森林中的極小範圍。

至於南嶺齒唇蘭（面值9元）屬地生蘭，花通常2至3朵，花瓣白色帶紅暈，並有紅褐色條紋及斑塊。花期為春季，分布於烏來至南澳海拔約500至1000公尺的濕潤闊葉林下。

黃萼捲瓣蘭（面值10元）屬小型附生蘭，花朵色彩鮮豔，上萼片深紅色，側萼片黃色，長約1.5公分，多朵排列成扇形，像一把小圓梳，因此也稱為黃梳蘭。花期為秋冬季，普遍分布於臺灣中低海拔山區較濕涼的常綠闊葉林內。

溪頭豆蘭（面值20元）屬附生蘭，花單生，米白色底密布紫紅色斑點，直徑約0.8至1.2公分。花期為秋季，分布於臺灣南投溪頭、嘉義奮起湖及雲林草嶺的涼濕森林內。

中華郵政表示，配合郵票發行，將印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於8月20日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及郵摺，於郵票發行當日供售，歡迎至各地郵局、郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

(中時 )

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