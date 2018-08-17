「這種人別再來了」人氣拉麵店沉痛告白 數千網友點讚

台南人氣拉麵店沉痛告白「不歡迎特殊客人」 (示意圖，非當事店家／本報資料照)

友善列印
中時電子報
老闆PO長文，認為顧滑手機聊天卻遲遲不吃麵的客人，不但不尊重排隊者，也不尊重自己的料理 (圖／翻攝自臉書)

近幾年來日式拉麵店席捲全台，北中南各地也都陸續展店，吸引無數民眾上門。不過台南一家知名拉麵店在近日發表了一篇公告，希望某些「特殊客人」別再上門了，文章PO出後不少網友贊同，希望老闆堅持下去。

拉麵老闆在臉書PO出600字長文，說自己開店2年多，沒有限制用餐時間，就是希望客人不要有壓力，好好享受美食，但最近出現許多「特殊客人」，不是上餐後只顧滑手機，不然就是跑出去抽菸甚至買飲料，還有坐在座位上狂聊天、後來的都已經吃完許久了，他們還在邊吃邊聊的。

老闆說因為這些緣故，讓許多在外排隊的客人不斷逼問「為何要等這麼久」、「到底何時才會輪到我們」，老闆娘也因為無法回答客人正確時間，忍不住在營業時間躲到廁所崩潰大哭。

老闆坦承自己開店就是要賺錢，但實在不歡迎這種用餐態度的客人，他認為這種客人不僅不尊重排隊的客人，更是不尊重自己的料理，畢竟拉麵就是要趁熱吃，放冷了麵條軟了味道也變了，更失去自己想要呈現給顧客的口味，「我只想把拉麵留給真正喜愛我們的顧客」。

不少忠實顧客紛紛在下面幫老闆打氣：「支持老闆，這些人真的很有問題」、「想聊天滑手機就回家啦」、「雖然每次都等很久，但很值得」、「加油老闆，這些人畢竟是少數，別被他們影響了」、「很心疼老闆娘，這種壓力我懂」。

老闆事後也表示，公告PO出後，最近2天「特殊客人」數量減少很多。

(中時電子報)

臺灣野生蘭花郵票夯　中華郵政8… 大小鬼一起來 環保市集普度出現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。