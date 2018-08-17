「這種人別再來了」人氣拉麵店沉痛告白 數千網友點讚

2018年08月17日 11:45 中時電子報 林毅

老闆PO長文，認為顧滑手機聊天卻遲遲不吃麵的客人，不但不尊重排隊者，也不尊重自己的料理 (圖／翻攝自臉書)

近幾年來日式拉麵店席捲全台，北中南各地也都陸續展店，吸引無數民眾上門。不過台南一家知名拉麵店在近日發表了一篇公告，希望某些「特殊客人」別再上門了，文章PO出後不少網友贊同，希望老闆堅持下去。

拉麵老闆在臉書PO出600字長文，說自己開店2年多，沒有限制用餐時間，就是希望客人不要有壓力，好好享受美食，但最近出現許多「特殊客人」，不是上餐後只顧滑手機，不然就是跑出去抽菸甚至買飲料，還有坐在座位上狂聊天、後來的都已經吃完許久了，他們還在邊吃邊聊的。

老闆說因為這些緣故，讓許多在外排隊的客人不斷逼問「為何要等這麼久」、「到底何時才會輪到我們」，老闆娘也因為無法回答客人正確時間，忍不住在營業時間躲到廁所崩潰大哭。

老闆坦承自己開店就是要賺錢，但實在不歡迎這種用餐態度的客人，他認為這種客人不僅不尊重排隊的客人，更是不尊重自己的料理，畢竟拉麵就是要趁熱吃，放冷了麵條軟了味道也變了，更失去自己想要呈現給顧客的口味，「我只想把拉麵留給真正喜愛我們的顧客」。

不少忠實顧客紛紛在下面幫老闆打氣：「支持老闆，這些人真的很有問題」、「想聊天滑手機就回家啦」、「雖然每次都等很久，但很值得」、「加油老闆，這些人畢竟是少數，別被他們影響了」、「很心疼老闆娘，這種壓力我懂」。

老闆事後也表示，公告PO出後，最近2天「特殊客人」數量減少很多。

(中時電子報)