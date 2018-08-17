大小鬼一起來 環保市集普度出現囡仔桌

2018年08月17日 12:30 中時 馮惠宜

為安慰來不及長的的孩子們，台中環保市集在中元普度時，特別設置囡仔普。（馮惠宜攝）

安慰病故亡靈，環保市集普度也擺出藥舖，祈藥到病除。（馮惠宜攝）

顧及陰間亡靈昔日在人間的喜好，環保市集也在中元普度時擺出賭坊。（馮惠宜攝）

中元普度眉角好多，台中市環保市集17日進行中元普度，業者循古禮，擺出山珍海味，特設矮桌「囡仔桌」，不但有糖果、餅乾，還擺出童裝、玩具車、電視，環保市集主任蘇志雄說，兩年前夢到一群小孩希望能擺矮桌特區，讓他們不要跟大人一起搶食。

台中市環保市集有兩百多位攤商，值農曆七月選在17日舉辦中元普度，席開150桌，業者更請來宮廟宴王會團隊循古禮一頭擺神明祀宴，一頭則擺出囡仔桌、普度桌、賭場、藥舖要請好兄弟有吃有拿還能玩得盡興。

其中最特別的還是囡仔桌，不但有糖果、餅乾、飲料，還特別置放童裝、玩偶、玩具車，甚至擺了一台電視機，蘇志雄說，這是從傳統中再創新，也可能是全台普度首見的電視機，讓小朋友可以看卡通影片。

蘇志雄說到擺囡仔桌的姻緣，其實古禮針對嬰靈、夭折的小朋友在普度時本來就會擺囡仔桌，唯近年被忽略，他三年前夢到一群約7至8歲的小朋友來找他，還告訴他「叔叔你每年都辦普度，可是我們都吃不到。」小朋友告訴他，桌子太高，他們爬不上去，就算爬上去也被大人拉下來，請他幫忙玩一些小朋友的東西

，讓他們來給他請客。

而除了囡仔桌，蘇志雄也設普度桌，以及賭場、藥舖，他說陰間也如人間，酒色財氣樣樣來，設賭場是讓他們有吃有拿還能玩，而藥舖則是讓生病過逝亡靈得以康復，民間更盛傳捐助普度藥舖藥材可以讓病人早日康復。

(中時 )