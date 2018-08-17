《全台最速報》力推三環六線 侯友宜捷運都更政見發表會

力推三環六線 侯友宜捷運都更政見發表會

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中時電子報
綜合報導

◎力推三環六線 侯友宜捷運都更政見發表會

國民黨新北市長參選人侯友宜17日在國民黨新北市黨部舉辦政策記者會，推出「都更三箭」，強調將透過捷運打通都市血脈，城市有了養分，再以「都更」填充血肉，再加強危老建築改善，他更在記者會中提出在現有三環三線中，加入五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里，力推「三環六線」，要讓新北超越台北。

◎爭討生存權 200老車遊街怒吼

台南市200多輛老汽車、貨車、聯結車17日一早集結在高鐵台南站，預計沿著高鐵站開往台南市4名立委服務處表達怒吼心聲，最後目的地直達市府，此次上街怒吼對政府政策不滿，運將們訴求廢止空品區、保障工作權及要求環保局立即停止路邊攔查檢驗，改成定點檢驗。

◎戀戀情人節 蔣萬安.李柏毅連手做朱古力

今天是七夕情人節，立委蔣萬安與北市大安、文山區市議員參選人李柏毅特地邀請婦工姊妹們一起手做巧克力，除了用甜甜蜜蜜的巧克力送給每一個心中有愛的朋友們，蔣萬安也盼李柏毅能在選舉過程，巧妙克服一切阻力，順利當選。

◎85度C是無辜的 馬英九:開店的人誰去都開心

前總統馬英九17日與前台中市長胡志強到台中市西屯區水湳市場，為國民黨台中市長盧秀燕拉票，拍照、握手掀起超人氣，攤商送上肉粽祝「高中」，還有遠從美國返台的103及93歲人瑞奶奶拉著馬英九的手要他再選總統，媒體詢問對85度C事件的看法？馬英九表示，85度C是無辜的，「我想，總統要到他的店，開店的人都很開心，不論是誰來！」

(中時電子報)

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