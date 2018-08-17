亞運》A組老大穩了！中華女籃OT險勝兩韓聯軍

2018年08月17日 11:52 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華女籃由彭詩晴（右）發動攻勢。（陳怡誠攝）

攸關雅加達巨港亞運女籃預賽A組第1資格的關鍵戰役，17日提前上演，中華女籃靠著彭詩晴21分，黃品蓁17分與鄭伊秀15分，最後以87比85延長驚險氣走亞運史上首次的南、北韓聯軍，也拿預賽2連勝，更有機會搶下A組第1！

儘管有著吵雜的朝鮮半島啦啦隊敲鑼打鼓干擾，中華女籃首節就靠彭詩晴的精采外線，一路緊咬比數不放，彭詩晴更在1次進攻時間快到的同時拋投三分命中，展現她的驚人投射手感，打完第1節，中華隊21比23落後兩韓聯軍。

到了第2節，中華隊三分火力全開，陳晏宇、陳鈺君、黃英利等人外線都有建樹，幫助中華隊一度取得38比27的大幅領先，可惜隨後換成兩韓聯軍外線開火，逐漸把分數追上，雙方打完上半場，中華隊暫以43比40小幅領先。

來到下半場，比賽逐漸形成拉鋸僵局，兩隊也都互有領先，不過彭詩晴繼續扮演中華女籃的關鍵角色，她在末節連投帶罰，一個人連拿5分，幫助中華隊打到最後4分30秒，重新取得69比65領先，也迫使兩韓聯軍喊出暫停。

末節還剩1分25秒，中華女籃僅以71比69領先，場上情勢相當緊張，兩韓聯軍最後25.8秒靠著金韓寶上籃，雙方打成71平，鄭伊秀最後26.5秒兩罰俱中，幫助中華隊重新超前，沒想到金韓寶又在籃下追平，也把比賽逼進延長。

彭詩晴、黃品蓁兩名中華「雙箭頭」在延長賽徹底發揮，可是兩韓聯軍也不放棄，打到最後9秒，彭詩晴站上罰球線罰進1球，也讓兩韓聯軍最後1次攻擊無法布置，只能勉強投三分球沒進收場，中華隊就這麼驚險贏球了！

(中時電子報)