丁守中：當選市長後 在台北設立慰安婦銅像

丁守中：當選市長後 在台北設立慰安婦銅像。（國民黨青年部提供）

友善列印
中時電子報
綜合報導

慰安婦銅像議題持續發燒。國民黨提名台北市長參選人丁守中16日傍晚南下台南，為全台第一座慰安婦銅像獻花致意，他表示，蔡英文總統強調轉型正義，但不能遇到慰安婦就轉彎，他也承諾，如果當選台北市長，也會在台北設立慰安婦銅像，紀念這段苦難的血淚史。

丁守中：當選市長後 在台北設立慰安婦銅像。（國民黨青年部提供）

全台首座慰安婦銅像日前在國民黨台南市黨部旁揭幕，陸續有民眾前來獻花致意，在國民黨多位台南市女性議員邀請，丁守中特地南下前來獻花，與議員們一起鞠躬致意，隨即又趕回台北。

丁守中表示，慰安婦不僅是東亞史、中國史與台灣史重要的一部分，也是血淚滄桑的人權史，歷史不是選擇性的對犯罪寬容，台灣社會更不能選擇性記憶。同時，台灣既然有八田與一銅像，也應該要有慰安婦銅像。

丁守中也批評，蔡英文執政以來，屢屢依照意識形態修改課教科書，不能想像下一代還會記得這段血淚史。因此他如當選台北市長，也會在台北設慰安婦銅像，因為如果忘記這段歷史，「不配當中華民國國民，也不配當台灣人」。

對於日方以「極為遺憾」 回應台灣設立慰安婦銅像一事。 丁守中表示，慰安婦已經是國際公認對人權的侵害，是國際公認的罪行，連美國前總統參選人、前國務卿希拉蕊都公開表示慰安婦就是被強迫的性奴隸。同時韓國早就有慰安婦銅像，但是日本觀光客並沒有減少，反而增加。

(中時電子報)

丁守中：當選市長後 在台北設立慰安婦銅像。（國民黨青年部提供）
高雄》美麗島民調：陳其邁38.9％… 五角大廈稱大陸準備武統 國防部…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。