2018年08月17日 12:03 中時電子報 綜合報導

慰安婦銅像議題持續發燒。國民黨提名台北市長參選人丁守中16日傍晚南下台南，為全台第一座慰安婦銅像獻花致意，他表示，蔡英文總統強調轉型正義，但不能遇到慰安婦就轉彎，他也承諾，如果當選台北市長，也會在台北設立慰安婦銅像，紀念這段苦難的血淚史。

丁守中：當選市長後 在台北設立慰安婦銅像。（國民黨青年部提供）

全台首座慰安婦銅像日前在國民黨台南市黨部旁揭幕，陸續有民眾前來獻花致意，在國民黨多位台南市女性議員邀請，丁守中特地南下前來獻花，與議員們一起鞠躬致意，隨即又趕回台北。

丁守中表示，慰安婦不僅是東亞史、中國史與台灣史重要的一部分，也是血淚滄桑的人權史，歷史不是選擇性的對犯罪寬容，台灣社會更不能選擇性記憶。同時，台灣既然有八田與一銅像，也應該要有慰安婦銅像。

丁守中也批評，蔡英文執政以來，屢屢依照意識形態修改課教科書，不能想像下一代還會記得這段血淚史。因此他如當選台北市長，也會在台北設慰安婦銅像，因為如果忘記這段歷史，「不配當中華民國國民，也不配當台灣人」。

對於日方以「極為遺憾」 回應台灣設立慰安婦銅像一事。 丁守中表示，慰安婦已經是國際公認對人權的侵害，是國際公認的罪行，連美國前總統參選人、前國務卿希拉蕊都公開表示慰安婦就是被強迫的性奴隸。同時韓國早就有慰安婦銅像，但是日本觀光客並沒有減少，反而增加。

(中時電子報)