甩不開4大健康威脅 45-59歲族群易英年早逝!

許多人以為老年人死亡率最高，但人類生命真正的高危期，卻發生在四五十的中壯期。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

英年早逝案例何其多，超乎你我想像！許多人以為老年人死亡率最高，但人類生命真正的高危期，卻發生在四五十的中壯期，專家提醒，中年有4個健康危機切莫輕忽，若能養成5個生活習慣，就可安然度過「生命高危期」，踏上健康長壽的第一步。

世界衛生組織(WHO)將人的一生分為四個階段，1～35歲是活躍期，這時器官逐漸發育完善，屬於較健康的時期。到36～44歲進入下滑期，部分器官機能衰退，導致疾病形成。45～59歲進入高危期，許多疾病的好發期，有些會危及生命，像是腦中風、癌症、心臟病等等。最後是60歲以上的高危期延續，雖然是高危期的後續，卻相對安全。

生命時報報導，人生進入45～59歲的高危期，碰到的健康危機主要有4個問題，肺部老化、便秘毒素累積、關節肌肉退化萎縮及免疫力低下值得關注。

1.氣喘吁吁：肺部老化

肺部是人體最早走下坡的器官，在20歲之後就會開始衰退，如果不鍛鍊，到了40歲連爬樓梯都會上氣不接下氣。另外，另外抽菸、油煙、空污都會加速肺部老化。

2.常便秘：毒素累積導致腸癌風險

大便長期滯留在體內，導致毒素累積，腸道壞菌肆虐，壓縮好菌生存，使腸道菌群失調，最嚴重會引發腸癌。

3.腰痠背痛：關節退化、肌肉萎縮

肌肉和骨骼在中年時期衰退，很多中年人會有關節問題，像是腰痠背痛、易骨折的問題。

4.睡眠品質差：免疫力低下、小病叢生

中老年人易有淺眠、失眠、多夢的睡眠問題，使得免疫力下降，很多疾病也趁虛而入，像是常感冒、疲勞無力、身體不適。

其實，要度過生命高危期不難，哈佛大學陳曾熙公衛學院研究報告指出，只要確實養成5個習慣，就能讓人多活10年。該研究建議養成的5個良好生活習慣是：有益健康的飲食、每日運動30分鐘以上、保持適當體重，BMI介於18.5與24.9之間、女性每日紅酒不超過1杯，男性不超過2杯，以148毫升）酒杯計算。

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(中時電子報)

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