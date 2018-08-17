吸毒也會被查扣財產？毒蟲不繳罰金生財工具遭查扣

黃男拉K屢被抓不繳錢，運毒用福斯轎車遭查扣將法拍。(蔡依珍翻攝)

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吸毒也會被查扣財產！行政執行署加入反毒行列，針對不繳2至5萬元罰鍰、5000元怠金的吸毒者，強制扣薪、扣財產，其中黃姓男子積欠20.5萬、是欠繳第一大戶，桃園分署執行官查扣他名下福斯轎車，將於下月初法拍，運毒生財工具遭扣，讓黃男又悶又氣卻沒輒。

行政執行署桃園分署表示，拉K、喝毒咖啡包等施用或持有第三、四級毒品者，會被依《毒品危害防制條例》開罰2萬元以上、5萬元以下罰鍰，還要強制參加衛生局毒品危害講習，通知未到將被處以5000元怠金，且得連續開罰。

桃園分署與桃園市政府警察局、衛生局等機關跨機關合作，展開「滯欠第三、四級毒品罰鍰及怠金案件」專案執行，鎖定轄區內毒品欠繳金額名列前茅者為優先執行對象，其中24歲、家住藝文園區的黃姓男子，數度遭逮，是警局常客，累積欠下20.5萬元，登上桃園地區三、四級毒品罰鍰欠繳金額第1名，執行官調查發現他名下有車、專門用來運毒，到他住家附近明查暗訪，果真在一處地下室內，查獲車況良好、造型新穎的福斯轎車，當場查扣。

黃男認為藏在地下室安全無虞，對於愛車遭查扣震驚不已，急著想繳錢贖回愛車，但卻說不出分期償還計畫，執行官將於下月法拍兌現。桃園分署指出，毒品氾濫且年齡逐年下降，年齡層大多分布在20歲上下，名下沒有財產，追繳困難，常常上門時家屬才知孩子吸毒。

因應暑假將至，執行官也會針對暑假期間青少年聚集場所如網咖店、電玩店等，全面清查，呼籲年輕人勿以身試法，否則傷身、罰錢、講習一樣不會少。

(中時 )

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