成龍坦言婚後「一直想離婚」 七夕邀歌周董告白林鳳嬌

成龍跟周董邀歌，在七夕公開告白，將歌曲獻給老婆林鳳嬌。(本報系資料照片)

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中時電子報

今天適逢七夕情人節，眾所周知身後真有個偉大女人撐腰的影壇巨星成龍，在今天獻上超貴重浪漫禮物給老婆林鳳嬌，那就是特地請天王周杰倫譜曲、大師李安修填詞的〈謝謝一輩子〉，此曲在今天上線，成龍除了唱歌外，更錄製口白跟老婆告白，直呼婚姻雖不完美，甚至從結婚開始就想著離婚，但如今是越來越珍惜對方，一番話相當感人。

如今貴為國際巨星的成龍，想當年迎娶林鳳嬌時，竟是在洛杉磯一間小咖啡廳舉辦簡單的婚禮而已，如今他大費苦心，跟周董邀歌獻給老婆，宣告此曲屬於林鳳嬌，也承諾兩人將攜手走過此生，據《搜狐娛樂》報導，成龍表示結婚36年來沒說過我愛你但常說謝謝你，如今〈謝謝一輩子〉便是透過音樂，闡述他的心聲。

成龍在口白中坦言，這段婚姻其實不完美，一路走來磕磕碰碰，甚至「經歷過別人無法想像的風風雨雨」，自省在大眾標準之下，自己從來不是個好愛人，但林鳳嬌總是看見他好的時刻，也看了很多他那些不為人知的脆弱，但她非但不離不棄，還真心心疼老公，兩人就這個走了過來，成龍發現現在的自己不只是依戀林鳳嬌，更多的是依賴林鳳嬌。

成龍也說，其實跟林鳳嬌結婚後多年，一直想著跟她離婚，理由是聽多了身旁兄弟們被女人欺騙的事蹟，而始終無法真正相信女孩子，他甚至曾表示：「我寧願把錢都捐出去，也不想留給她」，然如今卻感受到歌詞寫的「命運似一個無解習題，過越久才越懂得珍惜」，讓巨星慶幸還好當時沒離婚，才有跟老婆感情越來越好的現在，也表示走到現在，他深知必定是老婆付出得比他多，甜蜜告白：「這輩子能遇到她，是我最大的福氣」。

(中時電子報)

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