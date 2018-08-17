智庫遭貼封條！國民黨：完全是突襲行動

2018年08月17日 12:54 中時 楊佳穎

智庫遭貼封條（國民黨行管會提供）

國民黨松山區黨部也遭貼封條（國民黨行管會提供）

行政院不當黨產處理委員會追討國民黨產，傳出行政執行署20餘人17日上午赴國民黨智庫（國家政策研究基金會）貼封條。對此，國民黨行管會副主委李福軒受訪指出，除了智庫，國民黨在北市的財產包含松山區黨部等，也都被貼上封條，但這次並未收到公文，「完全是突襲的行動」；而國民黨行管會主委邱大展下午也將召開記者會說明。

李福軒表示，行政執行署是在上午近10時前往國民黨智庫及國民黨所屬北市財產如松山區黨部等地貼封條，而過去行政執行署若要貼封條或執行什麼動作，都會事先告知，但這次非常特別，完全沒消息，事前不知情。

李福軒也批評，可能是選舉要到了，黨產會主委林峯正要做業績，而國民黨相信司法一定可以把真相還原，「絕對相信中華民國司法公正，會循司法途徑處理這些事情。」

國民黨台北市委員會也透過新聞稿表示，法務部行政執行署繼106年9月27日下午查封松山區黨部未果，17日上午9時59分再度率4、50名相關人員及警力到場貼封條，讓區黨部主任、黨工等3名同仁及多名志工相當錯愕。

台北市黨部主委黃呂錦茹指出，位於八德路四段319號3樓及3樓之1之辦公室占地約100坪，預計要在8月底成立丁守中後援會，不料在籌備過程就遭受蔡政府的暴力打壓。

黃呂錦茹譴責，民進黨在選前3個月，以土匪、粗暴的手段對國民黨趕盡殺絕，是民主政治的悲哀，國民黨黨員及社會大眾都看不下去，呼籲藍營支持者一定要用選票來支持國民黨，抗議無良、無恥的蔡政府打壓、趕盡殺絕。

(中時 )