高雄》吳益政市長民調墊底宣布退選 回鍋參選市議員

無黨籍高市長參選人吳益政17日宣布退選，講到激動處淚崩。（柯宗緯攝）

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無黨籍高市長參選人吳益政17日宣布退選，但將重新投入市議員選舉。（柯宗緯攝）

無黨籍高市長參選人吳益政今（17）日公布市長民調結果，在3位參選人中民調墊底，加上未達先前設定門檻，因此遵守承諾退出此次高市長選舉。他談到宣布參選市長以來心情猶如洗三溫暖，突然感慨淚崩，但也透露將回鍋投入市議員選舉，讓第三勢力繼續被看見。至於是否與藍綠有合作空間？「不可能說特別去支持誰，反而會被（選民）吐口水」。

吳益政坦言，他所委託的民調結果顯示，在國民黨韓國瑜、民進黨陳其邁及無黨籍吳益政3名市長參選人中，陳以第1名勝出，韓緊追在後，而他的民調不盡理想，經審慎評估要在11月前拿到30％有所困難，因此決定退選。

不過，吳益政認為，自己的支持者是新選民，如果他退選後，有一半支持者不表態，而另一半各自回歸藍綠，「我不是派系領導人，可以左右別人」，他疾呼藍綠參選人不是為黨而選，而是為人民而選，他也願意提供分享政策及對城市的看法。

外界好奇吳益政的下一步走向？他說，將重新回到市議員選戰，先把自己選票顧好，但尚未決定要以無黨籍還是掛親民黨籍參選；另方面將串連年輕從政者，希望小黨、無黨籍被看到，現階段不會籌組政黨。

(中時 )

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