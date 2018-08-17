老包詹錫奎：李登輝確實說執政黨沒魄力

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政治評論家「老包」詹錫奎9日安排台北市長柯文哲拜訪前總統李登輝，事後傳出李在會中批評蔡英文總統執政「無能」。詹今接受廣播節目專訪時表示，沒有講「無能」，但的確認為藍綠都沒力氣，尤其執政黨不夠有魄力。

李柯會之後，傳出李前總統在會中批評執政黨無能。詹錫奎表示，李辦主任王燕軍事後有打電話給他，要求「到此為止」，但李前總統快100歲了，無禁無忌，才不在意這些，而是認為國家比較重要，不對的事要講出來，「（批評中央）怎麼會沒講呢？」

詹錫奎說，當天李前總統就是講今天狀況這樣不對、那樣不對，尤其財經的問題，還有跟日本關係也很好，「沒擔當，光是農產品都沒辦法擔當、給他處理，日本對我們那麼好，其他國家都進（進口）了，只有我們跟中國不進，卡這個是什麼意思？」

另外李登輝還很不以為然的事情是，他曾提供很多意見給蔡總統，但對方都沒回應，過年找他去官邸，事後卻對外說不是請益，只是找他看看以前住過的地方。

詹錫奎強調，雖沒講出「無能」，但李前總統就是認為藍綠都沒力氣，主要也講執政黨不夠有魄力，他當場還拿接受日本媒體訪問談經濟的資料給柯文哲參考，因為她認為這些東西有交給蔡總統，以前還給過執政手冊，連王燕軍當時都說「有啊有啊，他們不理會啊」。

至於李前總統是否有要柯文哲選總統，詹錫奎說，主要是講希望蔡總統搞好經濟、解決年輕人低薪困境，還跟柯說很喜歡柯媽媽；至於到大溪散步有人支持柯P選總統一事，柯則立即回應「沒有啦、沒有啦、不要談這個啦！」

(中時 )

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