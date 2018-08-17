影》百年難得一見！ 遊騎兵演出超狂三殺守備

2018年08月17日 12:28 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

遊騎兵今天在對上天使的比賽中，演出罕見的打者無出局的三殺守備化解滿壘危機，上回大聯盟發生這樣的守備已是106年前的事，之後遊騎兵又在8局下進帳4分逆轉落後劣勢，終場就以8比6獲勝。

Rougned Odur and Jurickson Profar pull of just the third 5-4 triple play since 1961. pic.twitter.com/3biqjHD4UO — SQSports (@SQ_Sports) 2018年8月17日

天使前3局就攻下6比3領先，4局上更在無人出局時就攻佔滿壘，此時打擊的佛萊徹（David Fletcher）擊出三壘方向的滾地球，強迫進壘情況下，遊騎兵三壘手普洛法（Jurickson Profar）先踩壘封殺二壘往三壘跑的跑者。

原本站在三壘的跑者以為打者遭接殺回到三壘踩壘，不料再遭普洛法觸殺，隨後他傳球給二壘手歐多爾（Rougned Odor）封殺往二壘推進的跑者，轉眼間粉碎天使的絕佳得分機會。

這是遊騎兵隊史第6次出現三殺守備，上一次得回溯至2009年5月20日對上水手的比賽，本季則為大聯盟第2次。值得一提的是，上一次大聯盟在打者沒有出局的情況出現三殺守備則是1912年的事。

遭三殺守備化解得分機會，氣勢銳減的天使此後再無分數進帳，遊騎兵則在8局下攻下4分大局超前比數，終場以8比6逆轉勝。

(中時電子報)