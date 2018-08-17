賴揆：產官學政合作推精準醫療

2018年08月17日 12:56 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「精準醫療分子檢測產業實驗室檢測與服務國際研討會」開幕式時表示，行政院非常重視生技醫藥產業發展，從人才培育、資金取得及法制環境建立等面向，支持相關政策推動。台灣擁有良好的醫療環境，資金充裕，人才齊備，專利保障完善，期盼民間產官學界與政府攜手同心，讓台灣的精準醫療蓬勃發展。

賴揆指出，隨著基因科技日新月異與定序技術提升，精準醫療是未來醫療發展的趨勢，也是全球推動生技產業的重點領域，許多先進國家無不卯足全力積極推動。如美國政府提出「精準醫療計畫（Precision Medicine Initiative）」及「登月計畫（MoonShot Project）」，由政府編列預算，並向民間募資，希望一舉攻克癌症，且美國國會也相當支持，通過「21世紀醫療發展法案（21st Century Cures Act）」，推動美國精準醫療發展；另英國亦通過「10萬基因體計畫（100,000 Genomes Project）」，可見國際非常重視精準醫療的發展。

賴揆強調，蔡英文總統就任時提出「五加二」產業創新計畫，其中生技醫藥產業的發展至關重要。行政院完善生態環境，並尋求立法院支持，近兩年通過的生技醫藥產業相關法律，包括「藥事法」、「科學技術基本法」、「生技新藥產業發展條例」，此外，行政院也修訂「全民健康保險法」，支持生技醫藥產業發展。

賴揆表示，台灣人口不多，必須推陳出新，才能在國際環境中脫穎而出。目前經濟部雖已協助傳統產業智慧化，但台灣也應有新產業與國際競爭，只要民間與政府共同努力、穩健邁進，一定可以開創生技醫藥產業的一片天。

(中時 )