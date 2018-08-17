中元普渡 環保署推「5用心」友善祭祀

2018年08月17日 12:44 中時 廖德修

農曆7月無論公司行號、宗教場所、社區鄰里家庭都要普渡，環保署特別推動「中元普度5用心」環境友善祭祀方式，減少燒香、燒紙錢，如果一定要燒才覺得夠誠意，則應集中處理減少空汙；甚至還可採取以功代金、以糧代金的方式，將祭祀過的供品捐助弱勢團體，更加有意義。

環保署長李應元解釋，所謂「中元普渡5用心」包含：買好物（選購優質產品）、集中燒（紙錢集中載運）、少用量（少香少炮少金）、替代拜（以功代金、以糧代金）、用心拜（雙手合十獻誠心）等5種。

李應元說，中元普渡選購祭祀用品及供品時，可優先選品質佳的在地產品，少一些紙錢和香；並配合當地環保局的紙錢集中收運措施。而以功代金、以糧代金也是很好的替代方式，甚至只要雙手合十，誠心禮拜即可。

今天的活動記者會是在台北101大樓進行，其實101在中元普渡採取環境友善祭祀已行之有年，早期是配合台北市政府環保局，集中紙錢載運至焚化廠焚燒，減少對周遭行人的影響，目前普渡時已不焚燒紙錢。

而以往用傳統方式普渡的台灣中油，今年油品行銷事業部特別採用環境友善的普渡方式，減少紙錢、香枝用量，並宣導旗下直營加油站一同響應。

還有每年中元節都會舉辦普渡法會的中壢慈惠堂，也漸漸採用以糧代金的方式，減少紙錢使用量。普渡過的白米則拿來進行公益活動，捐助弱勢團體，兼具慈善作用會更有意義。

李應元呼籲，其實環境友善的普渡方式有很多種，民眾可在符合自身宗教理念下，選擇更有環保意義的祭祀方法。以燒紙錢為例，送到各縣市焚化廠集中焚燒的數量已逐年提升，從4、5千噸提升到目前的13000噸，可見民眾的環保意識進步很快。

(中時 )