夏日最潮打卡地標！ Johnnie Walker期間限定「黑雪莉翻玩Bar」

2018年08月17日 12:32 中時電子報 吳勝雄

連日高溫酷暑，最佳暑氣方式，無疑是來杯冰涼沁甜的調飲！「Johnnie Walker夏日期間限定-黑雪莉翻玩Bar」，以創新品酩方式結合在地元素，用道地台味調飲翻玩蘇格蘭威士忌，打造新潮調飲組合，甫推出便掀起社群打卡風潮。今日，黑雪莉翻玩Bar將正式進駐台中草悟廣場，提供潮流男女們一個可以盡情拍攝美照、體驗調飲與輕鬆品酩的絕佳去處，大勢宣告夏日沁甜雪莉風潮已全面來襲！

Johnnie Walker以精湛調和工藝，翻玩香甜雪莉元素，將百年經典的指標煙燻風味，挹注醇厚香甜的雪莉氣息，打造出全新馥郁臻液－Johnnie Walker黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版），徹底翻玩雪莉風味威士忌既有風味，讓消費者完整感受威士忌風味創新的無限可能！ 即日起至8月26日於台中草悟廣場沁甜登場，欲知更多相關訊息，請洽https://www.facebook.com/JohnnieWalkerTaiwan/。

期間限定的Johnnie Walker黑雪莉翻玩Bar，以「黑雪莉翻玩體驗」調飲組合，帶領消費者領略威士忌風味變化之旅。由傳承百年的經典黑牌煙燻氣息起始，承續帶有雪莉香甜風味與指標煙燻氣息的黑雪莉，最後，以沁甜消暑的翻玩黑雪莉特調作結，透過嶄新黑雪莉翻玩體驗座，將黑雪莉與冬瓜茶按照比例進行調和，讓醇厚黑雪莉的煙燻、香甜氣息，結合道地甘甜冬瓜風味，在口腔中迸發無限精彩！至8月26日的Johnnie Walker黑雪莉翻玩Bar，不僅可讓消費者體驗調酒樂趣，更提供黑雪莉特調外帶蓋杯，冰涼甜香調飲搭配爽口點心輕鬆帶著走，宣告沁甜雪莉風潮正式來襲。

過往雪莉風味的威士忌多以甜美果乾風情為人熟知，Johnnie Walker黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版），則將家族系列經典的煙燻氣息，注入帶有雪莉風情的醇美酒液中，交織出不同層次的豐富滋味，重新定義品酩雪莉桶威士忌的框架。調酒師團隊將Johnnie Walker家族經典威士忌風味，悉心調和雪莉氣息，為既有風味增添全新馥郁豐醇樣貌，激盪出全新樣貌的經典酒款。

夏日期間限定 – 台中黑雪莉翻玩Bar

地點：台中市西區英才路534號（1F綜合活動廣場）

日期：即日起~8/26（日）

時間：周一至周五17:00~23:00；周六日13:30~23:30

活動現場優惠：黑牌12年雪莉桶風味限定版，單瓶優惠價新臺幣$690，兩瓶優惠$1,350

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（禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未成年禁止飲酒）

(中時電子報)