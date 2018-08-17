要求警Cosplay扮車手再督導 基層怒：「督勤綜藝化就對了！」

2018年08月17日 13:09 中時 葉書宏

新北市永和警分局警員16日投稿臉書《靠北警察》，他痛批，長官要求偵查隊Cosplay扮車手，再去督導派出所ATM守望勤務，「督勤綜藝化就對了！」對此，永和警分局今（7日）發新聞稿澄清，勤務僅有獎勵，未有處分同仁的情況，造成同仁反感，深感抱歉。

警政署近來著重於青春專案及安居專案，青春專案自6月起開始執行，比往年提早1個月實施，其中，防詐也是宣導重點之一。

警員在臉書《靠北警察》投稿表示，派出所因為要「守土有責」，往往都會有一些明明是隨機發生的非戰之罪降臨到同仁的身上，然後長官又要開始想些怪招來顯示他們很「努力」、「有作為」。

警員怒批，「督勤綜藝化就對了，你當作整人節目？有這個創意你不要來當警察，要不要去跟邰哥邀拍一日車手？」

警員提到，派出所被提領，監視器調不完了，還要被懲罰性的派人站崗顧著ATM，禱告自己的班車手不要來領錢，人力已經被很無腦的運用了，現在還要應付偽裝的假車手，這是什麼鬼邏輯？那以後缺什麼不就先來個Cosplay督導？反正督到缺失比讓同仁好好休息好好做事情重要嘛！

警員痛批，反正「官出嘴、免跑腿」，一堆星星五線譜，領這麼多錢最大的工作就是找同仁麻煩挑毛病刷存在，難怪台灣警察真的很進步很有尊嚴。

永和警分局澄清，有分析今年上半年詐欺提款車手之特徵，年紀、頭戴帽子、口罩及身上特徵、持多張卡片提款等特徵做為盤查可疑提款人士之依據；目前守望之地點，是分析統計今年上半年，遭詐欺提領車手次數最多之處所，會在打擊詐欺方面做努力，已降低詐欺車手在本轄提領款項之次數。

永和警分局表示，勤務本意是要強化同仁警覺性及辨識力，勤務從7月1日開始，僅有獎勵執勤同仁，並未有處分同仁之情況，造成同仁反感，深感抱歉！

(中時 )