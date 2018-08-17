情定導演老公 陳意涵曝欣賞他這一點

2018年08月17日 12:39 中時 洪秀瑛

新婚夫妻甜蜜蜜。（粘耿豪攝）

35歲的準媽媽陳意涵（大發）今七夕帶球嫁37歲導演許富翔。小倆口今早10點半現身文山戶政事務所，懷孕15周的她，選在七夕情人節登記結婚是因為好記，結果被老公吐槽「每年七夕的國曆不一樣」。陳意涵早上穿桃紅色上衣配牛仔短褲，4個月肚子看不太出來。問到得知要當媽媽的心情，她開玩笑：「當下立刻罵了一句髒話，沒有啦，其實很開心。」

她說，挑選今天也是希望結婚以後還是像情人一樣，不要變黃臉婆。老公有求婚儀式？她說，是有啦，但不是很滿意，該做的還是有做，該給的還是有給，地點在家，老公送了至少1克拉鑽戒。

陳意涵的媽媽多才多藝，廚藝超好，會做中餐、西餐、泰國菜，為了女兒還考月嫂證照，「媽媽之前有照顧別人的小孩，她說在等我，等了2年，真的給她等到，我相信媽媽可以照顧得很好」。知道懷兒子第一個反應？陳意涵說，「治裝費砍一半，本來準備了很多錢幫老公治裝，喔男生啊，就砍一半」。

她沒有特別安胎，一直有看營養師，營養師告訴她，吃過多的巧克力，生出來的小孩容易過動，「我本身就過動體質，體力很好，以後應該有體力陪兒子玩」。

她滿想享受當許太太，懷孕是計畫好的？她說，「一直想要，剛交往就決定要嫁給他了」，欣賞老公的地方？「他很幽默、很有才華，滿可靠的，每次他說『不要擔心、交給我』，好像真的可以相信，很多人說這句話也沒有把事情做好，他都可以把事情做好，而且我覺得他脾氣很好，很會發呆，我又吵，在家裡很互補」。

許富翔欣賞女神老婆哪些地方？沒等老公說話，陳意涵先搶答「眼睛很大，你就說我漂亮就好了啦，貪圖美色」，平時很聽老婆的話？許富翔說，「我們是溝通，家事該做的也會幫忙做」，有更努力賺奶粉錢？「有啊，責任更重，以前想買腳踏車、帳棚啊，現在就會想更多了」。

(中時 )