美國防部年度「中國軍力報告」：中國可能正訓練打擊美國目標

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美國國防部於當地時間16日將俗稱「中國軍力報告」的中國軍事與安全年度報告送交國會。路透報導稱，報告提到大陸正在發展打擊離本土盡可能遠的目標的能力，「很可能在訓練打擊美國及其盟友目標的能力」。對此，大陸環球時報引述軍事專家評論稱，這份報告「老調重彈」，把大陸當作假想敵，故意製造敵人。

路透17日以「中國很有可能正在訓練打擊美國目標的能力」報導稱，美國國防部於當地時間16日向國會提交俗稱「中國軍力報告」的中國軍事與安全發展年度報告。這也是美國國防部主管亞太事務的助理部長薛瑞福（Randall Schriver）上任後，主導的首份中國軍力報告。

報導稱，在報告的第四個專題「跨水域轟炸行動」部分中提到，「中國人民解放軍正在發展打擊離中國本土盡可能遠的目標的能力，近3年以來，解放軍迅速擴大了轟炸機在相關海域中的作戰區域，在關鍵海域獲得了經驗。同時，很可能還在訓練打擊美國及其盟友目標的能力。」

報告說，中國的軍事力量、經濟和外交影響力都在日益增長，中國也借此迅速在國際舞臺上立足，並建立區域主導地位。

美國有線電視新聞網(CNN)則引述報告稱，除了轟炸機之外，「中國正在開發一種隱形遠端戰略轟炸機，核武器發射能力可在未來10年內投入運營。」

對此，大陸環球時報引述大陸軍事專家張軍社指出，這份報告其實還是老調重彈，延續了今年年初美方發佈的2018年版《國防戰略報告》的冷戰思維方式，將中國軍隊正常的軍事發展，看成是在針對美國。「這是把中國當作『假想敵』，故意製造敵人。但事實上，中國奉行的國防政策實際上還是防禦性的國防政策。」

(中時 )

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