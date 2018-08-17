陽大附醫院長夫人贈鋼琴 讓醫院大廳變音樂廳

2018年08月17日 13:07 中時 胡健森

陽大附醫院長羅世薰與妻子梁如琦在所捐贈的演奏型鋼琴前合影。（胡健森攝）

許多醫院大廳往往都籠罩著急迫、恐懼、不安的氣氛，但如果將醫院大廳變成了音樂廳，可相當程度地緩和病患、家屬及醫護人員的身心壓力，國立陽明大學附設醫院獲贈一架鋼琴，除不定期安排個人或團體演出，平常則會透過自動演奏器自行彈奏出悠揚的琴音，讓原本冰冷嚴肅的醫院呈現出不同的風情。

這架鋼琴的捐贈者梁如琦是陽明牙醫系第二屆校友，也是陽大附醫院長羅世薰的妻子，她有感而發地說，音樂能帶來輔慰人心的力量，在醫院裡面，充滿著身心正在受苦的患者、焦急不安的家屬、忙碌疲累且背負著龐大壓力的醫護人員，陽大醫院在經過多年努力後，終於有了全新的蘭陽院區，自己便在想，如果醫院有一架演奏型的鋼琴，可以經常有些演奏或是音樂演出，必定可以為醫院內所有的人帶來身心的舒緩，甚至是更多正面能量的產生，達到音樂藝術治療的效果。

梁如琦還說，這10多年來，丈夫羅世薰長年在宜蘭打拚，可說是全心奉獻給宜蘭，對自己而言，也如同是將丈夫捐給了醫院，希望在丈夫卸下陽大附醫院長的職務後，仍能藉著琴音永遠接續與醫院同仁長期辛苦打拚的緣分。

陽大附醫特別挑在七夕情人節這一天舉辦鋼琴捐贈及首曲演奏儀式，擔任首曲演奏者的是陽大附醫急診室主任陳立夫，脫下醫師白袍搖身一變成了音樂才子，精彩的演奏博得滿堂喝采，隨後梁如琦也與丈夫羅世薰在音樂伴奏下合唱「月亮代表我的心」，氣氛浪漫溫馨。

(中時 )