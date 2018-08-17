桃機準點率掉10個百分點　全球排名725

2018年08月17日 13:07 中時 陳祐誠

桃園機場公司今（17）舉辦2018機場論壇，邀請國際航空運輸協會專家、交通部民航局以及新加坡樟宜、香港赤鱲角、韓國仁川、日本成田等標竿機場，針對提供旅客優質旅行體驗、航班準點率、機場資訊系統、提供通關效能等議題討論。

台灣的航班準點率計算，今年3月起從關艙門加30分鐘，改為後推加15分鐘，也就是說超過14分59秒就算延誤，標準變嚴格並與國際接軌，而實施5個月來，桃園機場準點率平均掉了10個百分點。桃機準點率上個月為73.3％，在全球排名第725，比桃機更繁忙的新加坡樟宜機場，準點率為81.6％，全球排名352，許多專家認為，樟宜機場值得台灣學習。

不過，造成飛機延誤的因素很多，包括天氣、地勤、航管、機場、時間帶、旅客、軍演、公共安全等。近5年桃園機場主要延誤原因，來機晚到佔52％、航管因素14％、班機調度13％、天候5％、機件故障5％、其它因素11％。

根據交通部民航局統計，7、8月是準點率最低的月份，原因包括旅遊旺季飛機起降變多，颱風也是一大因素；此外，兩岸航線準點率明顯低於其他國際航線，原因與航管有很大關係。廉價航空（LCC）的準點率不一定低於傳統航空，民航局統計，LCC準點率為89.9％，傳統航空則為89.3％。

民航局空運組組長韓振華表示，已列出短、中、長期改進策略，推動尖離峰差別費率、縮短工程時間、時間帶參數調整等都屬於短期策略；長期策略仍要導入新科技管理、完成第三航廈與第三跑道、建立智慧化服務等有效管理。

除天候、機場設備等因素，班機延誤航空公司也要負點責任，例如報到櫃台人力不足，地勤、貨運、空服、加油作業延誤，或是航機故障等，都是可以改進的方向。

(中時 )