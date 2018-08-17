長生疫苗事件4高官「下台」 陸媒：展現鐵腕整治態度

2018年08月17日 13:05 中時 楊家鑫

長生疫苗事件引起大陸社會民怨四起，中共中央16日召開會議並處分相關官員，包括吉林省副省長金育輝、吉林省政協副主席李晉修、長春市長劉長龍、前食藥監管總局局長畢井泉等人「丟官」下台。對此，大陸微信公眾號「牛彈琴」評論稱，這是史無前例的警示，表明了中共中央鐵腕整治頑疾的態度，「不這樣雷霆動作，國產疫苗將重蹈國產奶粉的覆轍，百姓信任感幻滅，這才是一個國家的悲哀。」

大陸官媒新華社報導稱，中共中央政治局常務委員會16日召開會議，聽取關於吉林長春長生公司問題疫苗案件調查及有關問責情況的彙報。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

報導稱，會議同意，對曾分管吉林省食品藥品監管工作的現任副省長金育輝以及前任副省長李晉修，予以免職與責令辭職；要求長春市市長劉長龍，以及前食品藥品監管總局局長、市場監管總局副局長畢井泉引咎辭職。此外還對相關官員進行懲處。

對此，新華社旗下環球雜誌副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」解讀稱，這是一次史無前例的警示。「感覺這一次，中央真是震怒了，真是下了狠手，而且是霹靂手段」，表明了中央鐵腕整治頑疾的態度。

文章稱，此前也有部長級引咎辭職，但一個疫苗案，一下子這麼多部長級官員被炒。這種問責力度，還是很罕見的。尤其會議還強調「對涉及疫苗藥品等危害公共安全的違法犯罪人員，要依法嚴厲處罰，實行巨額處罰、終身禁業。」

文章認為，此次破天荒嚴厲問責，傳遞了明確信號，那就是「挑戰道德和良知底線，必然要遭到嚴懲。顢頇行事的官員，將毫不猶豫被撤換。」不這樣雷霆動作，國產疫苗將重蹈國產奶粉的覆轍，百姓信任感幻滅，這才是一個國家的悲哀。

(中時 )