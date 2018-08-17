馬英九連署反空汙公投 中市府：改善空汙應減煤而非減電

2018年08月17日 13:04 中時 盧金足

很多民眾爭相與前總統馬英九、國民黨台中市長參選人盧秀燕合照。（盧金足攝）

前總統馬英九到菜市場掃街很親民，看到賣海鮮攤商前的藍子，還彎下腰來幫忙整理。（盧金足攝）

前總統馬英九與國民黨台中市長參選人盧秀燕在水湳市場掃街拉票，連署反空汙、反深澳、反核食公投，捍衛市民健康。（盧金足攝）

前總統馬英九與國民黨台中市長參選人盧秀燕連署反空汙、反深澳、反核食公投，捍衛市民健康。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷呼籲國民黨台中市長參選人盧秀燕，不要為了選舉，將如此重要的民生議題當作選舉籌碼，應提出更具體可行的建議，對空汙才有幫助。（盧金足攝）

前總統馬英九、前台中市長胡志強、立委江啟臣及顏寬恒17日為國民黨台中市長參選人盧秀燕在水湳市場掃街拉票，連署反空汙、反深澳、反核食公投，捍衛市民健康。

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷強調，發電汙染改善空汙應從減煤著手，而非減電，市府持續推動全面空汙防制措施，「期待盧委員等政治人物能拋開政黨之私」，共同努力為改善空汙盡心力。

國民黨推出的、「反空汙」、「反深澳」、「反核食」3公投案進行第2階段連署，今天由馬英九領軍，與胡志強、江啟臣

、顏寬恒在台中大合體，水湳市場徒步掃街請託連署，並與民眾持「反空汙公投」等圖框標語同框合照。

馬英九等人在廟旁的土地公廟參拜後，隨即開始徒步繞行市場請託，馬英九表示，三個公投案，反空汙和反深澳是「顧肺」，反核食是「顧胃」，都是為了人民的利益，因此國民黨支持這三項公投案，請大家讓公投順利通過，讓政府在處理這些問題的時候更有後盾，這是我們最大的期待。

胡志強強調，這三個公投案都有關民眾生活，表示國民黨是重視民生的政黨，盧秀燕是打擊空汙健將，一定能讓「藍天再現」，胡志強還稱與現任比，上一任的市長已經做的非常好，下一任的市長會做的比他的「上一任」更好，「請大家支持盧秀燕委員當選台中市長」！

反空汙公投發起人盧秀燕指出，台中以好山好水好空氣聞名，希望透過公投連署的方式，對政府燒煤發電殘害健康的方式表達我們的意見，希望大家在最後對這三項公投連署，展現人民希望用健康的方式發電的態度。

對此，卓冠廷指出，對於發電汙染，改善空汙應從減煤著手，而非減電，台中市長林佳龍上任以來，持續推動台中火力發電廠減煤，已刪減24％的生煤許可量，也促使中火今年上半年用煤量僅785.91萬噸，下半年最高用量僅剩814萬噸，上下半年度雙雙創下用煤量最低紀錄。

卓冠廷進一步說明，盧秀燕等國民黨員的「減電公投」、「限電」等主張，已造成民眾及中小企業對缺電的高度擔憂，呼籲盧秀燕不要為了選舉將如此重要的民生議題當作選舉籌碼，除「減電」及「撤照」這些口號之外，能提出更具體可行的建議，對空汙才有幫助。

(中時 )