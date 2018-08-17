為何不錄取國高中畢業的人？主管一番話被網友公幹

2018年08月17日 13:06 中時電子報 林毅

主管的神邏輯讓網友都傻了 (圖／翻攝自臉書)

每到暑假都是應徵潮，其中包含了大量的應屆畢業生，那麼主管究竟是怎麼選人的呢？對此有一名網友爆料，自己的主管竟表示：「沒念過大學的直接進碎紙機，有大學的就先挑日間部，其他進修還在職的通通不要」，讓網友「大開眼界」。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，今天一大早主管就把50多名面試者的履歷丟給他，要他幫忙分類，原PO提問要如何分？主管竟回「沒念過大學的直接進碎紙機，有大學的就先挑日間部，其他進修還在職的通通不要」，讓原PO好傻眼，不太認同，因此回問主管「但我看有些應徵者工作經歷很棒啊，為何非大學不可」，主管更是語出驚人「這年代笨蛋都能念大學，不念大學不就是笨蛋中的笨蛋」。原PO聽完只好默默把沒念大學的應徵者履歷全都放進碎紙機。

原PO說這種想法實在不知道要說什麼。網友看到則相當不以為然：「笨蛋都可以念大學，所以他想找一堆笨蛋進公司嗎」、「沒學歷又不代表什麼，有些工作能力比大學生強多了」、「所以你有個笨蛋主管」、「我高中畢業現在月入80K，要我幫你嘴他嗎」、「這就是職場上最智障的刻板印象」、「我遇過一堆碩博士畢業的，現在還不是廢物」。

(中時電子報)