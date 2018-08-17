台大校長遴選爭議快落幕？ 葉俊榮：謀求決斷性解決

2018年08月17日 13:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部長葉俊榮跟隨總統蔡英文出訪巴拉圭等友邦，昨在臉書上暢談「大學的社會責任」。（擷圖自葉俊榮臉書）

台大校長遴選爭議多時，監察院昨（16）日糾正台大和教育部，隨同蔡英文總統出訪友邦的教育部長葉俊榮在臉書上貼文回應，「我們真該深切檢討，謀求決斷性的解決，並做制度面的檢討」。

跟隨總統蔡英文出訪巴拉圭等友邦的葉俊榮，昨在臉書上暢談「大學的社會責任」，他開宗明義說，「大學之所在，希望之所在，一所大學，承擔著多少社會期待」。他提到，總統出訪巴拉圭，其中最燦爛亮眼的就是「台巴科技大學」的籌設。看到參與青年學生的臉孔表情，滿是學習與期待教育內涵的熱情，他在台灣的高教圈已經好久沒有這樣感受了！

葉俊榮在文末提及台大校長遴選爭議。他指出，「弄得如此糾結對立難解，校內意見分立，社會為此不安」，連海外僑胞都表現高度關切，教育部應深切檢討，謀求決斷性的解決，並做制度面的檢討，台灣高教才能真正發揮、大步向前。

監察院昨日通過糾正教育部及台大，監委高涌誠、張武修認為，校長當選人在獲台大核准兼職前，即出席台哥大相關會議，違反兼職相關規定。認定教育部及台大應以本案為鑑，確實檢討現行法規或行政作為有何不足並研處改善方案，杜絕類似爭議再次發生。

(中時電子報)