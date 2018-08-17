東港大鵬新村老樹半數遭砍 居民盼搶救剩下老樹

東港大鵬新村日本時代的老芒果樹遭砍除，前大鵬里長李自強小時候曾到樹上摘芒果，看了非常痛心。（潘建志攝）

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東港大鵬新村上百棵年齡超過60年以上的老樹，有的已近百年，原居民希望能夠加緊保護未遭毒手砍除的老樹。（潘建志攝）

屏東東港大鵬新村未獲文資身分保留，7月開始拆除，不過社區內上百棵年齡超過60年以上的老樹，卻有半數遭包商粗暴砍除刨除，讓人心痛，居民也痛批軍方未依承諾保護老樹。縣府農業處派員到場勘查，表示將協助民眾造冊，保護老樹。

大鵬新村原本是日本海軍航空隊宿舍，有168戶，居民陸續遷走後，原本希望眷村屋舍能保留下來，不過經文資審議委員會決議認為無保存價值，上個月開始陸續拆除。沒想到包商拆除過程中，社區內許多老樹也被粗暴刨除。

前大鵬里長李自強表示，當初曾要求軍方拆屋子時一定要把老樹保留下來，沒想到他到大陸一趟回來後，上百棵老樹竟已被砍除一半以上，詢問軍方，才知是包商工程下包後，工人不知情隨意砍除。

他說這些老樹包括樟樹、榕樹、南洋杉、龍眼、芒果、荔枝、楊桃樹等，都有60年以上樹齡，甚至上百年，他小時候常摘樹上果子吃，現在回憶都沒了。縣府農業處前來會勘，表示要居民造冊申請後，才能取得「受保護樹木」身分。

東港文史工作者王立皓說，世界環境會議呼籲各國重視地表植被及老樹，一棵20年老樹對環境的貢獻若換算成金錢，一年有3000多萬元綠能產值。台灣保護老樹邏輯非常奇怪，一定要取得「身分」後才能受保護，和多數國家觀念背道而馳。

縣府農業處長黃國榮說，依《森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準》受保護樹木有認定條件、標準及程序，屏東縣目前有82棵。因大鵬新村屬國防部土地，縣府除了協助向軍方溝通，也會輔導居民調查、造冊保護老樹。

(中時 )

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