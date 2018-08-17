財金高材生返鄉開手作皮件店 就業中心分享歷程

2018年08月17日 13:54 中時 潘建志

財金高材生陳定庵在就讀研究所時，創立皮件品牌上網賣媽媽製作的手工皮件，打下口碑累積穩定客源，畢業返回屏東潮州老家開設手作皮件店，有清楚的產品定位，經營規模逐漸擴大，他也應勞動部潮州就業中心邀請分享創業歷程。

陳定庵說，他在學生時期就有創業念頭，從自己生活層面出發思考，因本身愛打扮愛買潮牌服飾，發現流行產品重複性高且不易保值，相較之下皮革「使用越久越有味道」，便與母親一同製作零錢包、名片夾等皮件。

他將作品拍照上傳臉書，與親朋好友分享，反應熱烈詢問度非常高，隨即成立臉書粉絲團，並透過文創電商、bbs等平台推廣。有了穩定客源，他畢業返回老家開手作皮件店。他負責統籌，媽媽縫紉、爸爸幫忙刻字，發展到現在工作團隊近10人。

因手作市場愈來愈多人投入，市場競爭激烈，為了長期發展，陳定庵不加入削價競爭，希望透過優良產品及合理價格攬客，並朝上游發展進口皮革，掌握貨源品質，穩定求發展。

他應邀到潮州就業中心分享時指出「興趣可以當飯吃！」並向學員建議，創業初期要衡量自己能力、控制成本，並清楚知道產品定位，在技術養成過程中可多加運用勞動部職訓資源或自行上網看教學影片。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，感謝陳定庵分享創業經歷，幫助學員認識手作市場，增加文化創意新思維，將有限資源發揮最大效益。

(中時 )