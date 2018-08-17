吃人夠夠!日方對台南慰安婦銅像不滿要國民黨「處理」掉？

台南首設慰安婦銅像，前總統馬英九（穿西裝）到場見證揭幕。（曹婷婷攝）

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中時電子報
日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫造訪國民黨主席吳敦義。（國民黨提供）
勿忘先人苦難！日本侵華　陸3500萬人傷亡.台60萬人被殺！

台灣首座慰安婦銅像14日在台南設置，日本官房長官菅義偉15日在記者會表示，「這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。」日本網友也嗆聲不再到台南旅遊。日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫16日也向國民黨主席吳敦義表達不滿，傳聞日方有意要國民黨「處理」掉銅像，而所謂的處理就是「移除」慰安婦銅像。

814是國際慰安婦紀念日，台灣第一座慰安婦像14日上午設置在台南市國民黨台南市黨部旁空地，前總統馬英九到場揭幕。對於台灣設置慰安婦銅像，日本官房長官菅義偉15日在記者會表示，「這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。」

國民黨台南市黨部主委謝龍介上《夜問打權》時談及此事，回嗆日本官房長官菅義偉「你有什麼遺憾?台灣的女孩子被日本欺負，你叫我們都吞下去?」謝龍介嗆「菅義偉你現在是怎麼樣?要跟台灣人嗆聲?」

國民黨主席吳敦義16日也接見日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫，國民黨發布新聞稿稱，沼田代表就前總統馬英九出席台南市設立慰安婦銅像揭幕儀式有些意見，吳敦義表示，慰安婦事件是真正確實存在，希望日本政府能夠正視，面對歷史事實，清楚還原歷史真相，也希望未來中華民國與日本能更穩定和善地交流。

據《聯合報》報導，沼田幹夫田向吳敦義強調，日本就慰安婦事件已經做出道歉等很多處理，希望吳敦義和中央黨部出面，要求台南市黨部「妥善處理」慰安婦銅像。據推測，日方想要的「妥善處理」就是「移除」慰安婦銅像，但被吳敦義當面回絕「不可能」。

(中時電子報)

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