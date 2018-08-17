太平警方志工講習 推展樂齡長青志工

2018年08月17日 13:31 中時 馮惠宜

太平警分局舉辦107年度「警察志工聯繫會報」會後志工們開心合影。（馮惠宜翻攝）

為開發樂齡長青志工，增加高齡市民社會參與，太平警分局日前舉辦年度「警察志工中隊聯繫會報」，會中結合以銀髮志工為主題之志願服務宣導及花博工作推展，在太平志工中隊團隊中，不乏60、70歲的志工先進，亦有夫妻檔協同子女全家一同參與，也有姐妹檔在同一派出所內服務。警方希望透過訓練教育及理念的宣導，將正向的能量由這些種子向外傳遞。

太平警分局16日結合107年度「警察志工聯繫會報」辦理志願服務宣導及花博志工服務訓練(如票務工作、導覽服務)，會後還由分局長張則誠親自頒獎表揚績優志工，並表示志工的角色扮演柔性的一面，對於警方在為民服務及犯罪預防宣導大有成效，甚至志工還可以用長輩的身分協助警方安撫報案人，並緩和他們的心情，做一個穩定作用及溝通橋樑。

太平警分局表示，除謝謝各位志工們對警方的貢獻，據分局統計目前太平警分局志工團隊共計186人，65歲以上志工計有26人，約占13％，雖比率還不高，希望透過推廣樂齡長青志工理念，提供一個不一樣的管道及社會服務的方式，讓從工作崗位退休的長輩，亦可透過服務、奉獻得到心靈上的滿足。

(中時 )