亞運》暖身才知要打 包喜樂：我不想來度假

包喜樂開心跟中華女籃隊友抱在一起慶祝贏球。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

前役膝傷缺陣的中華女籃華裔中鋒包喜樂，17日終於先發上陣，更貢獻9分、7籃板，談到自己何時知道要上場？她竟回答，「我直到賽前暖身，才知道這場比賽我會打，你們都不知道我在首役多想上場，我可不想來印尼度假！」

擁有196公分的優異身材，有了包喜樂上場，中華女籃的禁區高度明顯壓過兩韓聯軍，但她絕口不提自己表現，只是不斷強調自己有多麼喜歡這個團隊，「能夠贏兩韓聯軍真的很開心，尤其還能帶給觀眾一場精采絕倫的延長大戰。」

包喜樂滿臉笑容表示，碰上亞運史上首支兩韓聯軍的經驗相當特別，其中北韓盧淑英跟南韓金韓寶的搭配很好，讓她在防守上備感挑戰，「反正只要我能夠上場，我就感覺就跟神蹟一樣，之前我從未說過膝蓋狀況，能夠打就好。」

中華女籃接下來在預賽還要面對印度、印尼，包喜樂原本說出跟這個團隊還有兩場「球賽」要打，經過現場媒體糾正後，連忙改口說：「我的意思是還有兩場預賽了，我知道還要跟大家打很多球賽，我真的很愛這個團隊。」

至於她196公分的身高，是否在選手村住得習慣？包喜樂的說法相當得體，更好好稱讚了主辦單位，「我的床長度剛剛好，沒有睡不好的問題，來到印尼真的很感動，他們帶給我很大感動，也提供我們很棒、很棒的服務。」

只是看到中華女籃隊友帶了一堆食物來印尼，讓包喜樂不禁表示，「我猜台灣人最怕沒有東西可以吃吧，我的隊友帶了很多食物，反觀我自己卻沒有。我很喜歡雅加達這裡的天氣，感覺似乎比台灣好一點。」

(中時電子報)

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