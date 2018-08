不滿爆料波及媳婦女兒 川普欲逮捕前幕僚奧馬蘿莎

2018年08月17日 14:01 中時電子報 李靖棠

據每日郵報(Daily Mail)報導,打從原任白宮(White House)通訊主任奧馬羅莎(Omarosa Newman)新書內容曝光後,讓川普(Donald Trump)政府又一次陷入公關危機,除了得逐條解釋各種「爆料」外,還要嚴防可能的傷害與攻擊。但最新的爆料中,牽扯上川普的大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)與二媳婦拉拉(Lara Trump),讓川普本人非常不高興,甚至向司法部長賽辛斯(Jeff Sessions)表示,希望能將此人逮捕、杜絕未來無止盡的各種麻煩。

原白宮通訊公關主任奧馬羅莎接受電視台專訪。

曾追隨川普長達10年之久,奧馬羅莎也隨川普一家入主白宮、一度深受川普信任的她,卻僅僅一年的時間,就在不愉快的情況下遭到解職。在聽聞前老闆川普可能想讓她入獄的消息後,奧馬羅莎淡定地表示,「如今所有人和媒體都已看見,如果他(川普)想濫權打擊我、只會使他自己成為第二個尼克森(Richard Nixon),進而傷害他的總統寶座。」

原任白宮通訊主任奧馬羅莎(圖左)、川普次子艾瑞克(圖中右)、其妻子拉拉(圖中左)和第一夫人梅蘭妮亞(圖右)。(圖/美聯社)

❗️ TODAY SHOW 7am Monday! Please tune in! #Unhinged pic.twitter.com/EHwCl7r2xd — OMAROSA (@OMAROSA) 2018年8月13日

對於前東家川普,奧馬蘿莎正一步步展開「復仇計畫」、專書《精神失常:川普白宮的知情者敘述》(Unhinged: An Insiders Account of the Trump White House)即將發行,而她任職時偷錄的相關「證據」、《紐約時報》(New York Times)認為,至少有200捲以上的帶子在她手中,恐將成為川普政府執政以來、最大的一場夢靨。

美國總統川普大女兒伊凡卡。(圖/路透社)

上週自爆祕密偷錄內部談話,包括幕僚長凱利(John Kelly)要將她撤職的談話後,今日又在MSNBC電視台上播放、她與川普二媳婦拉拉的通話錄音,指稱拉拉想藉由提供2020年連任競選團隊職位的方式,希望奧馬蘿莎能「封口」;但拉拉隨即反擊表示,「我們家以真心誠意對她,我和奧馬羅莎過去一起工作、一同歡笑和一同旅遊,我真的無法想像、她卻是用祕密側錄我們私下對話的方式,來對待和回應我的情感!」

現年44歲的奧馬羅莎,是名從脫口秀節目起家的非裔美國女性。出生於俄亥俄州、在州內的中部州立大學(Central State University)取得大眾傳播學位,後申請入名校哈佛大學(Howard University),取得碩士學位。年輕時的她,是民主黨的支持者之一,曾替前副總統高爾(Al Gore)工作、直到2004年加入真人秀節目《飛黃騰達》後,讓她成為川普身邊的「親信」之一,並在大選期間出任拉攏非裔族群的發言人,讓她取得了進入白宮那張門票。

