不滿爆料波及媳婦女兒 川普欲逮捕前幕僚奧馬蘿莎

2018年08月17日 14:01 中時電子報 李靖棠

據每日郵報（Daily Mail）報導，打從原任白宮（White House）通訊主任奧馬羅莎（Omarosa Newman）新書內容曝光後，讓川普（Donald Trump）政府又一次陷入公關危機，除了得逐條解釋各種「爆料」外，還要嚴防可能的傷害與攻擊。但最新的爆料中，牽扯上川普的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與二媳婦拉拉（Lara Trump），讓川普本人非常不高興，甚至向司法部長賽辛斯（Jeff Sessions）表示，希望能將此人逮捕、杜絕未來無止盡的各種麻煩。

原白宮通訊公關主任奧馬羅莎接受電視台專訪。

曾追隨川普長達10年之久，奧馬羅莎也隨川普一家入主白宮、一度深受川普信任的她，卻僅僅一年的時間，就在不愉快的情況下遭到解職。在聽聞前老闆川普可能想讓她入獄的消息後，奧馬羅莎淡定地表示，「如今所有人和媒體都已看見，如果他（川普）想濫權打擊我、只會使他自己成為第二個尼克森（Richard Nixon），進而傷害他的總統寶座。」

原任白宮通訊主任奧馬羅莎（圖左）、川普次子艾瑞克（圖中右）、其妻子拉拉（圖中左）和第一夫人梅蘭妮亞（圖右）。（圖/美聯社）

❗️ TODAY SHOW 7am Monday! Please tune in! #Unhinged pic.twitter.com/EHwCl7r2xd — OMAROSA (@OMAROSA) 2018年8月13日

對於前東家川普，奧馬蘿莎正一步步展開「復仇計畫」、專書《精神失常：川普白宮的知情者敘述》（Unhinged: An Insiders Account of the Trump White House）即將發行，而她任職時偷錄的相關「證據」、《紐約時報》（New York Times）認為，至少有200捲以上的帶子在她手中，恐將成為川普政府執政以來、最大的一場夢靨。

美國總統川普大女兒伊凡卡。（圖/路透社）

上週自爆祕密偷錄內部談話，包括幕僚長凱利（John Kelly）要將她撤職的談話後，今日又在MSNBC電視台上播放、她與川普二媳婦拉拉的通話錄音，指稱拉拉想藉由提供2020年連任競選團隊職位的方式，希望奧馬蘿莎能「封口」；但拉拉隨即反擊表示，「我們家以真心誠意對她，我和奧馬羅莎過去一起工作、一同歡笑和一同旅遊，我真的無法想像、她卻是用祕密側錄我們私下對話的方式，來對待和回應我的情感！」

現年44歲的奧馬羅莎，是名從脫口秀節目起家的非裔美國女性。出生於俄亥俄州、在州內的中部州立大學（Central State University）取得大眾傳播學位，後申請入名校哈佛大學（Howard University），取得碩士學位。年輕時的她，是民主黨的支持者之一，曾替前副總統高爾（Al Gore）工作、直到2004年加入真人秀節目《飛黃騰達》後，讓她成為川普身邊的「親信」之一，並在大選期間出任拉攏非裔族群的發言人，讓她取得了進入白宮那張門票。

(中時電子報)