UPS台灣擴增智能櫃自選遞送地點服務

UPS在台擴增自選派送地點服務，消費者可於全台超過850個智能櫃領取國際貨件。圖：業者提供

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消費者可於UPS合作的特定智能櫃以信用卡繳納進口關稅及稅金。圖：業者提供

優比速（UPS）是第一家與掌櫃合作提供智能櫃貨到付款（COD）服務的國際快遞公司，消費者現可於全台超過850個智能櫃領取由UPS運送的國際貨件，也與中華郵政有的遞送合作，該公司今（17）日宣布，藉由優化其零售解決方案，來改善電子零售商的終端消費者體驗，而UPS也開始推出自選遞送地點（ADLs）服務。

UPS北亞區總裁梁國基表示：「現今消費者從產品購買方式、包裹遞送地點、到交易付款流程，皆需夠大的靈活性。而UPS的自選遞送地點（ADLs）服務，可以幫助零售商滿足客戶需求，進而協助他們在像台灣這樣的高潛力市場中，擁有更高的市占率。」

今起，在收到UPS的通知後，台灣消費者便可藉由放置於超市、社區大樓的「掌櫃智能櫃」及特定郵局中的「i郵箱」，輕鬆領取國際包裹；同時，還可於掌櫃智能櫃以信用卡付款方式，繳納進口關稅及稅金。

UPS在2018年6月於香港推出跨境B2C包裹自選遞送地點，而將此服務持續擴增到香港和台灣，是UPS在不斷變化的零售環境中永續發展的方式之一，藉此帶給消費者更彈性、更便利，以及更友善的遞送服務。

UPS指出，2015年至2017年，台灣的電子商務訂單以年平均20.9％快速增長，UPS網上購物者脈動研究，消費者從消費前到運送後這段期間的消費習慣，2018年的報告內容囊括2017年第一至第三季，數據來源為comScore針對全球超過18,000位網購者的調查，結果顯示，受訪者約於每三個月就會進行至少兩筆網路消費。

(工商 )

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