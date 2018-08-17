竹蓮寺七夕成年禮1300青少年轉大人

新竹市竹蓮寺17日依循古禮舉辦七夕成年禮活動，現場有1300多位年滿16歲的青少年朋友，在主委許修睿與市長林智堅的主持與見證下轉大人。（陳育賢攝）

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新竹市竹蓮寺17日依循古禮舉辦七夕成年禮活動，現場有1300多位年滿16歲的青少年朋友，在主委許修睿與市長林智堅的主持與見證下轉大人。（陳育賢攝）
新竹市竹蓮寺17日依循古禮舉辦七夕成年禮活動，現場有1300多位年滿16歲的青少年朋友，在主委許修睿與市長林智堅的主持與見證下轉大人。（陳育賢攝）
新竹市竹蓮寺17日依循古禮舉辦七夕成年禮活動，現場有1300多位年滿16歲的青少年朋友，在主委許修睿的主持與見證下轉大人。（陳育賢攝）
新竹市竹蓮寺17日依循古禮舉辦七夕成年禮活動，現場有1300多位年滿16歲的青少年朋友，在市長林智堅的主持與見證下轉大人。（陳育賢攝）

17日是屬於情人們最浪漫的七夕情人節，同時也是守護孩童的七娘媽生日，新竹市竹蓮寺17日依循古禮舉辦七夕成年禮活動，現場有1300多位年滿16歲的青少年朋友，在市長林智堅與主委許修睿的主持與見證下「輭轎腳」、「脫絭」、「飲成年酒」轉大人，象徵即日起已成年，要為自己的行為負責。

身兼新竹市議會副議長的竹蓮寺主委許修睿表示，竹蓮寺從2002年開始辦理，今年已經邁入第17個年頭，此次原本預定的團體報名人數1000個名額一開放報名就被秒殺，因有太多家長詢問，廟方因而再增加個人名額，今天上午來了1000多位青少年參加。

另，今晚的七夕夜，在廟前廣場還有七夕晚會，邀請到韓系少女偶像、田亞霍、Beatbox神人─李昶俊、火辣女神─舒子晨NIKITA、搖滾男神─謝和弦、要與大家一同浪漫歡慶七夕夜，不管是情人檔還是單身朋友都歡迎來浪漫同歡哦。

(中時 )

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