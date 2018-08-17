美指陸若武統將求速戰速決 台發展不對稱作戰力

2018年08月17日 14:06 中時電子報 楊幼蘭

遼寧艦航母編隊實兵對抗演練

隨著解放軍現代化，台灣國防優勢減少，美國國防部在最新報告中指出，台方正致力發展不對稱戰爭的新概念與能力，並增加國防預算，以縮減兩岸的軍事差距。

五角大廈在提交美國國會的「2018年中國軍力報告」（2018 China Military Power Report）中，除了詳述解放軍軍力的發展現況外，也分析了中國對台動武的可能性與戰略。

據中央社報導，報告對台部分放在第5章。報告稱，北京的總體戰略仍是採取軟硬兼施的兩手戰略，要求台灣接受92共識。北京從未放棄武力犯台，解放軍軍力全面增強的同時，也賦予北京更多選項，透過更全面，也更有條理的軍事行動，迫使台灣屈服。

而解放軍武統的戰術，包括封鎖空中與海上交通、採取有限的軍事行動、空襲，聯合登陸，或是大規模兩棲入侵等。

報告指出，入侵馬祖或金門這類中型並有駐軍防守的島嶼，對北京來說不是難事，也能展現軍事能力與政治決心。在「收復領土」的同時，又能展現一定程度的自制。然而，這類軍事行動政治風險極大，可能激發台灣支持獨立的情緒，並招致國際反對。

同時，解放軍也會設法阻止華府干預，要是無法做到，北京會試圖延遲介入，並在短期、不對稱的有限戰爭中求勝。如果發生長期衝突，中國可能會陷入僵局，並尋求政治解決。

報告說，解放軍仍在重組部隊，整合新戰力並適應新指揮系統，短期內進行大規模聯合作戰的準備與熟練度應該會降低。不過長期來說，解放軍仍積極強化戰力，改善各單位間的通訊網路傳輸能力，也加強在艱難氣候與夜間的兩棲登陸訓練，而這都將增強解放軍的長期作戰能力。

報告指出，儘管台灣正採取行動，希望縮減兩岸日益擴大的軍事差距，但只能部分解決國防優勢下降的問題。蔡總統日前承諾增加國防預算，但兩岸國防預算相差達15倍。

報告說，台灣正致力發展不對稱戰爭的新概念與能力，包括通資電反制裝備，高效能作戰艦艇與無人飛行載具等。美國國防部正在努力簡化，並確立台灣國防支出優先順序。然而，報告擔憂，台灣採募兵制，為了吸引人才，可能導致相關費用增加，佔用了國防預算經費。

(中時電子報)