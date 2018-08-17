正義魔人哭哭！老伯被趕下車怒客訴 遭客運公司打臉

2018年08月17日 14:18 中時電子報 林毅

客運副總受訪時表示力挺司機到底，而且有許多網友打到公司聲援司機 (圖／影片截圖)

影音取自YouTube/中天新聞CH52

今天一段公車司機直接把老伯轟下車的影片瘋傳網路，起因在於老伯不滿同車女乘客因血糖低，拿點心出來吃，直接站起來瘋狂叫罵，讓全車氣氛相當糟糕，司機出面勸阻反遭老伯狂嗆，忍不住強硬把老伯趕下車，事後老伯投訴客運公司，對此稍早客運公司回應了，表示不會處罰司機。

還原事發當時，一名女乘客因患有胰臟炎，血糖過低，上車不久後覺得暈眩，因此拿出一小塊芝麻糖來吃，紓解身體不適，這時旁邊的老伯看到，當場暴怒站起來咆哮女乘客，還要司機把女乘客趕下車，轉身時更是爆出一句「馬的」。

司機先是低聲勸阻老伯但無效，老伯全程持續咆哮，終於磨光司機耐性，怒嗆老伯：「你要坐車就給我安靜點，這是我的車，不然你就下去」，老伯聽到後揚言要投訴，並要司機把名字給他，司機更是霸氣說：「名字就在上面，自己去看！拜託你去投訴，我沒在怕」，接著打開車門：「你現在給我下去，我不載你，你打擾到其他乘客了」。老伯則堅持不下車，死賴在位置上，司機一把將老伯和行李都抓起來轟下車，獲得乘客與網友叫好。

對此大南客運稍早受訪說，事發在昨天(16日)的288號公車上，當時公車停在北市龍江路站許久，就是因為這名老伯持續與司機爭執，不聽勸後被司機強硬請下車，事後老伯的確有打電話投訴。大南客運副總經理徐燈波表示，考量到司機是為了乘客身體需求，加上今天事情傳開後，公司接到許多聲援司機的電話，希望公司別對司機做出懲處，因此決議力挺司機，保證不會作出任何懲處。

(中時電子報)