路透社秀台灣「觀音坐蓮」奇照！萬名網友跪求：想試

路透社IG秀「觀音坐蓮」奇照！萬名網友跪求：想試。(翻攝自Reuters IG)

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中時電子報
/ 綜合報導
台北市雙溪公園每年夏天都會舉辦「大王蓮」乘坐活動。(圖/翻攝自Reuters IG)
台北市長柯文哲也曾在IG上秀出坐大王蓮的照片。(圖/翻攝自doctorkowj IG)

路透社IG今天PO出一張「觀音坐蓮」的台灣美照，瞬間吸引1萬2千多人按讚，以及近百則留言，照片中一名女子直接坐在圓形的巨大蓮葉中央相當新奇，不但外媒路透社在社群媒體上分享，連許多外國網友都直呼超羨慕想來試試看。

原來這張「觀音坐蓮」的台灣美照，是台北市雙溪公園每年夏天都會舉辦的「大王蓮」乘坐活動，民眾可以直接坐在圓形的蓮葉上，感受飄在水面的樂趣。不過根據媒體報導，北市公園處表示，近幾年來氣候異常變遷，常常有高溫及缺水問題，大王蓮的小苗培育不易，所以今年很有可能是大王蓮乘坐活動最後一年舉辦。

路透社在IG分享這張大王蓮的照片，並發文「reutersA girl poses for a photo on a giant waterlily leaf during an annual leaf-sitting event in Taipei, Taiwan August 16, 2018.」許多國外網友紛紛留言「太酷了」、「好想試試」、「可能要帶泳衣才敢玩」，也有台灣的網友用英文表示「歡迎來台灣」。

(中時電子報)

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