新北YouBike 500站達成 臉書活動抽iPhone8

2018年08月17日 14:31 中時 譚宇哲

新北市府慶祝YouBike500站達成，8月20日起至31日止在臉書舉辦抽獎活動。（譚宇哲攝）

新北市府慶祝YouBike500站達成，8月20日起至31日止在臉書舉辦抽獎活動，民眾只要在大頭貼照加上「新北500讚」特效框，到「我的新北市」粉絲團活動貼文按讚留言「#全國第一新北500站YouBike!」，並tag一位好友，就有機會獲得iPhone 8等豐富好禮。

「新北YouBike 500讚」啟用典禮今天上午在新莊國民運動中心前舉行，新北市長朱立倫、微笑單車董事長劉金標與多位地方議員皆到場參加，共同見證新北YouBike發展歷程及打造健康低碳環境的成果。

朱立倫表示，YouBike已經成為新北市民生活的一部分，市府在短短4年內建置站數500站、車輛數1萬5000輛及每日使用人數破9萬，皆為全國第一，此外，堅持提供前30分鐘免費騎乘補助，鼓勵民眾使用綠色運具，將持續擴大建置範圍邁向600站。

新北市交通局表示，YouBike每日有近9萬人次騎乘使用，累計使用人次近7000萬，民眾整體服務滿意度達9成6，另根據調查，約57％的民眾將YouBike做為通勤使用，通勤使用者中也有73％的旅次前後會轉乘捷運、火車或公車，顯示YouBike的確扮演著第一哩及最後一哩轉乘接駁的重要角色，也移轉了部分私人運具使用者，累積減少6600噸二氧化碳排放，相當於55萬棵樹年吸收量。

(中時 )