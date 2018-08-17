婦人子宮如「火球」 中醫滅火治不孕

中醫師王雅秀拿出陳太太8月6日生下的寶寶照片，開心表示，陳先生和太太歷經十年努力終於做人成功，特別與她分享這份喜悅。（馮惠宜攝）

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中醫師王雅秀陳太太經過長期施打排卵針，黃體素造成子宮內膜越變越薄，使受精卵不易著床，加上長期做試管嬰兒造成子宮發炎過熱，不易受孕。（馮惠宜攝）
中醫師透過中藥生地、丹皮、丹參、石斛、麥冬、玄參等中藥來「滅火」治療陳太太虛熱體質。（馮惠宜攝）

41歲竹科工程師陳先生因天生無輸精管和太太結婚十年一直無法生育，尋求不孕症治療，男方切睪丸取精、太太打排卵針取卵，歷經10次試管嬰兒治療，最後還是在中醫師調理下，才順利讓受精卵著床，並於8月6日成功誕下女寶寶；中醫師王雅秀指出，歷經多次不孕治療，媽媽子宮如火球，根本不利著床，透過中藥「滅火」，終於迎來新生命。

陳先生和太太是大學班對，倆人求子路相當艱辛，結婚十年一直沒有消息，尋求不孕症治療才發現男方天生無輸精管，後歷經3次切睪丸取精；太太卵子品質也不佳，打了500多針排卵針，多次取卵，倆人經8次試管療程都無所獲，經人介紹到台中蓮樺中醫治療。

中醫師王雅秀一把脈，發現陳太太疑以因長期施打排卵針，黃體素會造成子宮內膜越變越薄，使受精卵不易著床，加上長期做試管嬰兒造成子宮發炎過熱，所以不易受孕。

王雅秀透過中藥生地、丹皮、丹參、石斛、麥冬、玄參等中藥來「滅火」治療虛熱體質，以白朮、黨參、山藥、何首烏、肉蓯蓉等中藥來「培土」讓子宮內膜增厚，以利受精卵能夠著床。

經過約一年的調理，去年11月再度植入試管胚胎時陳太太終於成功懷孕，並在8月6日產下一名女嬰；熱愛小孩的陳先生說，因為艱辛的求子路，多次試管療程，讓倆人幾乎是白天上班、假日兼差當斜槓族，幾已花費一台雙B名車的費用，幸好最後透過中醫調理讓他們可以的試管療程終於開花結果。

(中時 )

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