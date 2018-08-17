東勢地景藝術異想天開 呈現失智阿嬤的超現實生活

東勢區長徐佩鈴和10公尺超大膠囊借位拍照，被人調侃說「這藥效應該很強喔！」（王文吉攝）

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東勢客家文化園區佈置10公尺超大記憶膠囊，相當吸睛。（王文吉攝）
路過民眾發現草地冒出浴缸、單人床、衣櫃等，誤以為要舉辦家具展。（王文吉攝）
「任性」裝置藝術，表現阿嬤為了不用下床就能煮菜，將鍋爐、調味料搬到床上。（王文吉攝）
「濾鏡廊道」佈置藍色、褐色透光紙，呈現老人家視覺退化後，眼中世界的顏色跟以前不一樣。（王文吉攝）
「濾鏡廊道」佈置藍色、褐色透光紙，呈現老人家視覺退化後，眼中世界的顏色跟以前不一樣。（王文吉攝）

台中市最老的行政區「東勢區」老年人口比率高達18%，為翻轉社會對老化的刻板印象，東勢客家文化園區舉辦「人生超限時主義-東勢地景藝術展」，策展單位從失智者視角，設計跳脫常軌框架的裝置藝術，呈現床上煮菜、馬桶上用餐、浴缸睡覺等失智阿嬤的超現實生活。

東勢客家文化園區草地最近冒出許多家具，許多民眾靠近一看發現冰箱是舊的、床上放廚具、廁所擺餐桌，種種不合常理佈置，讓人覺得納悶。照顧輕微失智媽媽的陳小姐打開冰箱，發現遙控器，她恍然大悟說，家裡常常在找遙控器，有一次四處翻遍，最後在冰箱找到！不得才已綁上繩子，避免遙控器再走失。

「放好」作品呈現阿嬤視冰箱為放重要東西的地方，引發許多民眾共鳴。「任性」則將鍋爐、調味料搬到床上，范特喜微創文化協理潘冠呈解釋，喜歡下廚的阿嬤希望不用下床就能煮菜，就把廚具搬到床上，請兒孫備好料，就坐在床上開始任性。有民眾認為是脫序行為，但也有人說「天馬行空，不覺得很舒壓嗎？」

東勢區長徐佩鈴和10公尺超大膠囊借位拍照，被一旁民眾調侃說「這藥效應該很強喔！」她表示，將失智者的行為比喻為超現實藝術，期望能以較為輕鬆有趣的方式，吸引更多群眾關注、認識、理解高齡者的生活模式。

潘冠呈也說，東勢區的老年人口比率高達18%，我們用藝術角度，來解釋失智阿嬤超越邏輯的行為，透過超現實藝術手法，例如「濾鏡廊道」佈置藍色、褐色透光紙，呈現老人家視覺退化後，「這個世界顏色，變得不一樣」。

(中時 )

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