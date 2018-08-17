免繳234億 吳志揚批公平會黑箱又放水

2018年08月17日 15:01 中時 季節

國民黨立院黨團首席副書記長、立法委員吳志揚，針對美商高通因公平會內決議和解，而免繳234億台幣罰緩，於17日再提出公平會重要記錄，指出公平會不僅內部有「關著門比賽、球員兼裁判」黑箱作業，更有明顯放水事實。

吳志揚引用公平會的會議記錄，表示公平會從去年決定處分，再到今年8月8日決議給予高通和解之間，先是在1月24日給予高通分期繳納罰緩同意確認、3月14日通過對高通所提行政訴訟的準備程序。但到了5月30日的第1386次會議則大翻盤，不僅在該次會議中確認了高通主動的協商訴求，更揭漏了在5月30日前，公平會除委員會議外，還另有與高通黑箱接洽的雙軌作業。

吳志揚表示，這一串過程中，因公平會自始便在高通案核以機密管制，社會上若有疑慮，也只能聽憑「關著門比賽、球員兼裁判」的公平會單一解釋。吳志揚更質疑，究竟從3月14日到5月30日間，公平會與高通的交往情形為何? 並強調連同代表公平會與高通之間的談判代表-洪財隆，在談判過程等細節上，必須給外界完整的交代，而非一碗要價234億台幣的圓仔湯! 而就洪財隆所表示，其過程中最大的挑戰就是說服公平會內部同仁，吳志揚就此質疑「他(洪財隆)扮演的究竟是公平交易會委員，或其實是外商的掮客?」

吳志揚並指出，在讓出234億罰緩換來的高通和解條件，檢視後便可發現公平會深具放水之實。因公平會原本認定高通在我國之技術及授權等經營，因含排他性的不公影響才開罰；但後來，公平會卻接受高通願意就「條件相當」之台廠手機製造商等，再給予無歧視待遇的和解承諾。吳志揚質問「有條件的不歧視，還不是一樣有排他性! 公平會這樣也和解，若不是放水? 那甚麼是放水?」

吳志揚最後呼籲，如同公平會說道，這是史上首次基於公共利益的和解，但正因如此，才需更謹慎透明、更符合程序。否則，違規廠商往後將期待比照公平會此次「有得喬」的示範，最終損害了我國的市場環境。

(中時 )