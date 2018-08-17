看到救護員瘋狂CPR 目擊者內心自責：我是不是錯了

2018年08月17日 14:57 中時電子報 莊楚雯

台北市忠孝橋上，16日清晨發生自撞快車道與機車道分隔島，當場頭破血流，1死1傷。目擊者第一時間打電話叫救護車，卻猶豫該對傷者實施CPR，還是指揮交通，當下他選擇指引交通，避免其他車輛追撞，但內心卻自責，自己是不是做錯了？「我真的很擔心，我錯過了黃金救援。」

這名李姓網友在臉書《爆料公社》PO文，描述當時狀況，「連車禍怎麼發生的都不知道，當我停下車，一個已躺臥血泊、另一個也很少再動，第一時間先打了救護車，再打110，我不知道接下來，該上前去確認意識做心肺復甦，還是在原地指引交通以免來車追撞…」。

李姓網友內心焦慮，「在救護車來之前，我好掙扎，做第一個選擇，怕我自己讓傷者二次傷害；做第二個選擇，連這機會都不去拼，如果有什麼萬一，我自己過的去嗎？」

過了三到五分鐘，救護車來了，眼看救護人員跳車，瘋狂實施CPR的時候，「我覺得，我是不是錯了…真的希望你們兩個平安無事」，李姓網友事後得知一名傷者死亡的消息，「我真的很擔心，是我錯過了黃金救援，那個3-5分鐘可能會挽回」，害怕得無法入睡。

對此，網友們紛紛安慰，能做到這樣已經很棒了！「沒受過專業訓練還是別亂按來的好」、「當下判斷最為重要！你無需自責」、「你很棒了，我老爸是退休119，在非執勤時間在路上遇到狀況，除非現場有很多人可以作證，否則他不會出手救人，因為他看過太多被家屬或傷者反咬的案例，無關良心，這是對自己的家庭負責，所以不要內心有負擔呦」。

(中時電子報)