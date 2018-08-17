裝瘋假車禍恐嚇醫護 詐保2百萬10人落網

旗下成員假藉車禍自摔或精神疾病、跌倒等理由，到苗栗多家醫院就醫，初估犯案1年多約向10家以上保險公司詐領保險金，不法所得購買名牌，生活相當揮霍。（張妍溱攝）

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警方起初角鐵、電擊棒等犯案工具。（張妍溱攝）

台中市刑事局中打破獲23歲陳姓男子為首詐騙集團，涉嫌吸收人頭向多家保險公司投保醫療險，旗下成員假藉車禍自摔或精神疾病、跌倒等理由，到苗栗多家醫院就醫，初估犯案1年多約向10家以上保險公司詐領保險金，不法所得200多萬元，警方逮捕10人依《組織犯罪條》恐嚇取財、詐欺罪，移送法辦。

警方指出，成員平均年齡20多歲，有的假裝精神病、有的是摔落水溝、騎車自摔把自己弄傷，再向保險公司詐領醫療險與傷害險，陳姓主嫌裝腦震盪住院多天，每天外出擔心裝病被發現影響請領保險費，還出言恐嚇護理人員。

警方調查，集團於去年6月開始詐騙，以拉會員的方式組團，拉1個人頭介紹費1萬元，詐領抽佣約2成，其中胡姓成員假裝精神分裂症，住院3個月， 向5家保險公司詐騙約95萬元，出院後還購買10多萬高檔名錶犒賞自己。

警方指出，31歲呂姓成員向醫院謊稱被重物砸到，導致腦震盪就醫，詐騙保險金額10萬元，事後僅拿到3千元，今年5月想脫團，陳姓主嫌還叫人拿棍棒毆打教訓，差點造成腦震盪。

刑事局中打偵6大隊第5隊日前接獲保險犯罪防制中心舉報，指稱苗栗地區多家醫院，出現疑似集團性的傷病患異常申領保險金狀況，陳姓主嫌與江姓妻子等共10人被警方拘捕到案，查扣銀行帳簿、保單、角鐵、電擊棒、現金5萬多元、金項鍊及名錶等贓證物，陳嫌複訊後羈押禁見獲准。

(中時 )

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