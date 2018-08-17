陸向美提議簽署四方終戰宣言

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旺報

韓聯社報導，正在中國訪問的韓國國會外交統一委員會委員長姜碩鎬和三黨幹事團17日在韓國駐華大使館舉行記者會，介紹與中國全國人大外事委員會主任委員張業遂的會面結果。幹事團透露，中方表示已向美國提議簽署韓朝美中四方參與的終戰宣言。

姜碩鎬說，中方認為，終戰宣言並非基於法律，而是基於互信，是能盡快推進實現無核化的方案。中方始終認為終戰宣言取決於美方的意志，中國和韓國應共同為朝美對話助一臂之力。姜碩鎬介紹，未向中方詢問何時向美方做出提議，但似乎是在不久前，從中方的措辭來看，美方或持消極態度。

正未來黨幹事鄭柄國表示，中方強調自身應參與終戰宣言，並指出，對於終戰宣言，中韓都非常積極，北韓則不溫不火，而美國態度消極。鄭柄國說，韓方始終認為北韓對終戰宣言持積極態度，而中方對各方態度的理解與韓方有所偏差。中方認為，終戰宣言只是政治性宣言，與和平協定不同，還能起到鼓勵北韓實現無核化的作用，因此沒有理由不發表終戰宣言。

另外，就恢復韓中關係的核心因素「薩德」反導系統問題，中方態度較去年有所緩和。鄭柄國說，去年訪華時也談到「薩德」問題，並向中方積極傳達韓方立場，當時中方顯得比較敏感，多數加以反駁，而此次中方積極聽取韓方意見。幹事團向中方表示，只要無核化問題得到解決，「薩德」問題自然迎刃而解。

(旺報 )

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